CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması amacıyla başlatılan mitinglerin bugünkü adresi Yalova. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na göndermede bulunarak, "Verilemeyecek hesabı olanlar AK Parti'ye kaçanlardır" dedi.

Özel'in konuşmasından başlıklar şöyle:

Bu güzel şehir bir ay önce kara güne uyandı. Terör örgütü IŞİD mensuplarına operasyon yapılırken maalesef üç polisimiz şehit oldu. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Bu memleketin her evladı değerlidir. Onlar bizler huzur içindeyken nöbettedir.

Birtakım kanun dışı insanlar hepimizi tehdit ederler, onlar karşısındadır. Soruşturmayı tüm boyutlarıyla takip ediyoruz. Şehitlerimizin evlatları bizlere emanet.

Bugün 24 Ocak. Ankara'daki anmadan geldim. Rahmetli Uğur Mumcu'yu karlı bir günde kaybettik. Karanlık odaklar ve onlara yol verenler nedeniyle Uğur Mumcu'yu kaybettik.

PKK saldırısında hayatını kaybeden Gaffar Okkan'ı, partimizin bakanı İsmail Cem'i, Fatma Girik'i de rahmetle anıyoruz.

Bu meydanın tarihi kalabalıkla dolması birilerini şaşırtıyor. Buraya hak aramaya, itiraz etmeye, adaletsizliklere, sandığa sahip çıkmaya geldik. Direnmeye, mücadeleye geldik. Yalova çok partili yaşamın temellerinin atıldığı şehirdir.

Kazanmadıkları seçimde Yalovalının seçmediği birisine Yalova'yı yönettirdiler. Sonra ne oldu, bu sefer anlarsınız dedik. Yalova'da Mehmet Başkan iki kişiden birinin oyuyla başkan oldu.

"İNATLAŞIRSAN MİLLET SANA SANDIKTA DERSİNİ VERİR"

Tayyip Bey'e bir kez daha hatırlatıyorum. Yalova demokrasi dersidir. Sen milletle inatlaşırsan millet sana sandıkta dersini verir. Şimdi Bayrampaşa, Gaziosmapaşa… İddianame yazamadılar, niye yazsa suçunun olmadığı belli, göreve dönecek.

"REİS ELİ ÖPMEKLE İKTİDAR OLUNMAZ"

Reis eli öpmekle değil milletin gönlüne girmekle iktidar olunur.

Depremzedel boş senete imza atıyor. Buradan Erdoğan ve Kurum'a sesleniyorum. Konut ve iş yerlerinden ne kadar ücret isteneceğini ilan edin. Hiçbirinden faiz veya TÜFE artışı alınmayacağını söyleyin. Bir hafta önce Hatay'da söyledik, her konuda tweet atanlar ses çıkarmadılar.

"ERDOĞAN TOPUKLAYAN EFENİN YANINA GİTMİŞ"

Murat Kurum lafı çeviriyor. Buradan boş senetçi Murat Kurum'a sesleniyorum: Hatay bir haftadır cevap bekliyor.

Erdoğan bugün Aydın'a gitmiş. O topuklayan efenin yanına gitmiş. Yalova meydanını görüyor musun? Aydın'ın topuklayan efesi Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesini görünce, fatura önüne konunca koşa koşa AK Parti'ye gitti. Verilmeyecek hesabımız yok, verilmeyecek hesabı olanlar topuklaya topuklaya AK Parti'ye kaçanlardır. Dosyada en çok iddia Aydın Büyükşehir Belediyesi var. Erdoğan çıkmış orada yalan yere konuşuyor.

"İLK SEÇİMDE YÖNETİMİ ALACAĞIZ"

AK Parti 'zaten belediyeleri CHP aldı, baraj yaparsam, içme suyu için çalışma yaparsam, sular akarsa bunu CHP'den bilirler' diye ayırdığı küçücük parayı bile harcamayan, sonra milletin karşısına çıkıp 'Bu CHP'li belediyelerin işi' diyen iktidar var. Bizim iktidarımızda millet için seferberdir. Tüm belediye başkanlarımız canla başla çalışmaktadır. Bugüne kadar mahcup olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Ancak bu yorgun, bıkmış, kendini düşünen bu iktidardan ilk seçimde yönetimi alıp bu milletin yüzünü güldüreceğiz.

Yüksek faizde, işsizlikte, gelir adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz. Emekliye 20 bin liraya reva gördüler.