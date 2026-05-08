Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partisinden ayrılma kararından sonra, CHP il yön etimi belediye binası önünde dün akşam saatlerinde eylem yapmıştı. Bu protestoya Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak ve ekibinin katılmaması üzerine il yönetimi kararıyla görevden alındı.
CHP Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak aynı zamanda belediye şirketinde genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu. Protestoya katılmaması il yönetiminde de tepki yarattı.
Genel Merkezin bilgisi dahilinde il yönetimi tarafından Merkez İlçe Başkan ve yöneticilerinin görevlerine son verildiği bildirildi.
KÖKSAL CHP'Lİ BAŞKANLARIN TOPLANTISINA KATILMAMIŞTI
Öte yandan Balıkesir'de yapılan Belediye Başkanları toplantısından Burcu Köksal katılmadı.