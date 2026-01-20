CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK’de dış politika, güvenlik ve ekonomi başlıklarının yanı sıra emekli eylemi ve güncel siyasi gelişmeler ele alınırken, haftalık İstanbul mitinglerinin formatı değiştirilerek sürdürüleceği belirtildi.

EMEKLİ NÖBETİ

CHP’nin iktidarın en düşük emekli aylığı için öngördüğü 20 bin TL’ye karşı başlatılan eylem de CHP MYK’nin ana gündem maddelerinden birini oluşturdu.

CHP kurmayları, yapılan son kamuoyu araştırmasına göre partinin 65 yaş üstü yurttaşlar içinde oy oranının yüzde 34,5 olduğunu belirterek, AKP’nin ise 65 yaş üstü seçmen içindeki oy oranının yüzde 19 olduğunu söyledi. 5 Ocak’ta TBMM’de başlayan emekli nöbetinin, CHP il ve ilçe örgütlerinde devam ettiğinin altını çizen parti kurmayları, “Tüm dezavantajlı kesimlerin olduğu gibi, iktidarın ekonomi politikasından en çok etkilenen kesimlerin arasında yer alan emeklilerin de yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, emekli aylıklarının belirlenmesine yönelik teklifin görüşüleceği TBMM Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceği bildirildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP kaynakları, belediyelerin çalışmalarının daha çok gündeme getirileceğini belirtiyor.

Mart 2019 itibarıyla CHP’li belediyelerce hayata geçirilen projelerin Mart 2024 seçimlerinde vatandaşlar tarafından ödüllendirildiğini belirten CHP’liler, “İktidarın tüm engellemelerine rağmen belediyelerimiz halka temas etmeye devam ediyor” dedi.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özel’in, her hafta en az üç belediye projesinin açılışına katılması planlanıyor.

CHP’liler, her hafta İstanbul’un bir başka ilçesinde gerçekleştirilen mitinglerin format değiştireceğini dile getiriyor. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanması sırasında CHP’nin tüm örgütleriyle Silivri’de olacağını belirten partililer, “Silivri’de uzun soluklu bir eylem planlayacağız, eylemleri oraya kaydırabiliriz” ifadesini kullanıyor. CHP'nin, İBB davalarına yönelik hazırlanan, “Yalanlar-Gerçekler” isimli çalışmayı da halka duyuracağı ifade ediliyor.

ERKEN SEÇİM

2026 yılında bir seçim öngörülmediği seçimlerin en erken Kasım 2027’de yapılacağı yönündeki görüşleri ise CHP’liler, şöyle yorumluyor:

-Sürecin uzaması AKP’ye daha çok kaybettiriyor. Türkiye ekonomisi yokuş aşağıya gidiyor. Ağır ekonomik koşullar altında her geçen gün ezilen halk ile iktidar arasındaki bağ, geri dönülemez şekilde kopuyor.

-Artık Türkiye’de herkes, seçim dönemlerinde dağıtılan kaynakları da ‘Seçim rüşveti’ olarak değerlendiriyor. Her ne yaparlarsa yapsınlar halk kararını verdi, AKP ilk seçimlerde gidiyor.