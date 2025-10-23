CHP yönetimi, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin ardından, AKP dönemine ait yolsuzluk iddialarını kapsamlı biçimde gündeme taşıma kararı aldı. Parti, milletvekillerine televizyon ve basın açıklamalarında kullanılmak üzere 14 sayfalık bir “yolsuzluk bilgi notu” dağıttı. Notta, eski bakanlar Ruhsar Pekcan, Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar, eski İBB başkanları Kadir Topbaş ve Melih Gökçek ile AKP’li eski milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu hakkındaki iddialara yer verildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın kendi bakanlığına eşinin şirketinden 1.1 milyon dolarlık dezenfektan satması, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın Reza Zarrab’dan rüşvet ve kol saati aldığı ididası, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın “imar planlarının Başbakan talimatıyla yapıldığı” açıklaması, Melik Gökçek hakkında 97 dosyada 45 milyar TL’lik kamu zararı tespiti ve Kadir Topbaş döneminde alınan helikopterin satışında oluşan 478 bin dolarlık zarar raporda öne çıkan başlıklar.