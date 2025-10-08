İstanbul’da CHP’li Bayrampaşa Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 26 kişi tutuklanmış, 19 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.

Aralarında meclis üyelerinin de olduğu tutuklamalarda CHP’li iki meclis üyesinin daha istifa etmesiyle birlikte bağımsız üye sayısı 4’e çıktı. İstifaların ardından Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde CHP’nin üye sayısı 18’e, AKP ve MHP’nin toplam üye sayısı ise 15’e düştü. İstifa eden 4 üye ise bağımsız konuma geçti.

Kura ile belediye başkan vekili belirlenmesinin ardından ilk meclis toplandı. Meclis 2. Başkan Vekilliğine AKP adayı Mehmet Ali Altınkılıç, yedek katip üyeliklerine AKP adayı Zülal Efe, (Bağımsız) Murat Salman, encümen üyeliğine AKP’li Faruk Layık seçildi.

AKP, kura ile belirlenen seçime itiraz ederek konuyu yargıya taşıdı. İdare Mahkemesi’nde açılan davada bugün ise arar çıkması bekleniyor. AKP grubu, ‘İbahim Akın’ ve ‘İbrahim Akın’ yazılıp çizgi atılan oylara itiraz etmişti.