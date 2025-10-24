Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu, bugün yaptığı toplantısında gündemindeki 32 kişi hakkındaki ihraç dosyalarını görüştü.

Kurul, "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulundukları" gerekçesiyle iki eski milletvekili ve iki partili için kesin ihraç kararı aldı.

Buna göre, eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, eski Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar; Sultanbeyli delegesi Özgür Çelik ve eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Erhan Baydar'ın ihraç edilmesi kararı alındı.

KESİN İHRAÇLA DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞLERDİ

Eski vekil Berhan Şimşek, Metin Lütfü Baydar ve Özgür Çelik, CHP'den ihraç edilmesi için disipline sevk edilmişti.

CHP Sultanbeyli üyesi Özgür Çelik, İstanbul il yönetimine atanan Gürsel Tekin'in binaya girecekler listesinde yer alan isimlerden biriydi.

Çelik için de geçen ay disiplin süreci başlatılmıştı.