Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’i hedef aldığı iddia edilen sosyal medya paylaşımları üzerine Emre Mert Kılıç hakkında soruşturma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında Kılıç, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıç, savcılıktaki ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.
Hakimlik, Emre Mert Kılıç’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Dosya kapsamında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Olay, son dönemde partiler arası geçişler ve siyasi söylemler üzerinden yaşanan gerilimler bağlamında dikkat çeken gelişmelerden biri olarak öne çıktı.