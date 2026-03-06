CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 95'incisi Bolu'da gerçekleşiyor.

Ekrem İmamoğlu'nun silivri cezaevi'nden gönderdiği mektubu CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz tarafından okunuyor:

Devletimizin hukukun sınırları dışına çıktığını, milletimizin hizmetinde olmadığını görürsek itiraz ederiz. Millet adına devleti yönetme yetkisini kullananlar hadlerini bilmek zorundadır. Malesef bugün hukuk dışında hareket etmeyi kural haline getiren, kendini millete zorla dayatan bir hükümet var iş başında. Bu hükümet kendisini devletin ta kendisi olarak görüyor.

Milleti baskı altına alabilmek için milletin seçtiklerini hapsediyorlar. Aylardır bize bugün de Tanju Başkana yapılan budur. Bu kötü akıl, bu korkak ruh bizlerle mertçe yarışmaktan korkuyor. Kontrol altında tuttuğu yargının arkasına sığınıyor.

CHP'li belediyeler olarak tüm gücümüzle milletimizin yanında olanın. Darda olanın, zorda olanın, yalnız ve çaresiz hissedenin derdine derman olmak için çalışıyoruz. Kreşler açıyoruz, yurtlar yapıyoruz, burslar veriyoruz. Hem de hiçbir ayrımcılık yapmadan. Bu suçsa Tanju Başkan da suçlu, ben de suçluyum, hepimiz suçluyuz.

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mektubnu okunuyor:

"Değerli komşularım geçen cumartesi sabahı 06.30'da yatağımdan kaldırılarak gözaltına alındım. Suçum 527 Bolulu gence burs vermek için kaynak bulmakmış. Hastalarımıza yatak, engelli bireylerimize tekerlekli sandalye, aç olana yemek ve gıda desteği de sağladık. Bunların hepsini belediyeye bağlı vakıf üzerinden gerçekleştirdik. Hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmak dışında bir şey yapmadık.

Şahsa menfaat sağlamakla değil öğrenciye yardım etmekle suçlanıyorum. Enflasyonu azdırmaktan başka bir işe yaramayan 3 harfli marketlerin şikayeti üzerine cezaevindeyim. Öğrenci kardeşilerime, engelli yurttaşlarıma, yatağa aç giren yurttaşlarıma kaynak bulmak için vakıf kurmaktan pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Tek üzüntüm öğrencilere burs verilemeyecek olmasıdır."