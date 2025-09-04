CHP parti yönetimi, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap hakkında “tedbirli” olarak işlem başlattı.

Söz konusu dört isim, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda mevcut İstanbul İl Yönetimi yerine geçici olarak atanmıştı. CHP Genel Merkezi ise bu atamaları tanımadığını belirtmiş ve süreci hukuki ve parti içi disiplin mekanizmalarıyla takip edeceğini duyurmuştu.

Daha önce aynı davaya ilişkin olarak İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin de yine kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. CHP, Tekin’e yazılı veya sözlü savunma yapması için resmi çağrı gönderdiğini açıklamıştı.

Parti kaynaklarına göre, alınan bu kararlar; partinin iç işleyişine, seçilmiş organların iradesine ve örgütsel bütünlüğe müdahale anlamı taşıyan eylemlere karşı tavır niteliği taşıyor.

Disiplin sürecine dair açıklamanın önümüzdeki günlerde Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.