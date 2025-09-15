Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın ilk faiz indirimi hamlesine dair beklentilerle yön arayışına girdi. Bu belirsizlik ortamında ons altın, haftanın ilk işlem gününde sınırlı hareket ederek yatay seyretti.

BU HAFTA DA RİSK BULUNUYOR

Sabah saatlerinde 3.626-3.647 dolar aralığında dalgalanan ons altın, son işlemlerde 3.645 dolar seviyesinde değer buldu. Analistler, 3.623 doların kritik destek noktası olduğunu, bu seviyenin üzerinde kalındıkça 3.674 dolara doğru yükselişin mümkün olabileceğini belirtiyor. Aşağıda ise 3.591 dolar güçlü destek konumu olarak öne çıkıyor.

Öte yandan yurt içinde takip edilecek olan CHP davası öncesinde gram altın yükselişe geçti. Saat 10.00'da başlayacak dava öncesinde güne 4 bin 848 liradan başladı. Yatırımcıların gözü CHP davasında olacak.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının orta vadede boğa piyasası görünümünü koruduğunu ifade ederek, “Kısa vadeli konsolidasyon ya da sınırlı geri çekilmeler, altının daha yüksek seviyelere ulaşma potansiyelini destekleyecek sağlıklı bir gelişme olur” değerlendirmesinde bulundu. Ancak Waterer, bu hafta için riskin, Fed’in faiz indirimlerine ilişkin net bir yol haritası sunmaması olabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan Goldman Sachs, yayımladığı raporda ons altında 2026 ortası için 4.000 dolar tahminini korurken, artan spekülatif uzun pozisyonların fiyatlarda kısa vadeli geri çekilme riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

Emtia piyasasında spekülatörlerin net uzun pozisyonları da geriledi. 9 Eylül ile biten haftada söz konusu pozisyonlar 2.445 kontrat azalarak 166.417’ye düştü.