Kanal D'de yayınlanan 'aşiret' temalı Uzak Şehir dizisinin 33. bölümünde yer alan 'mutlak butlan' sahnesi, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.



'HALKI ALIŞTIRMAK İÇİN SENARYOYA EKLENDİ'



Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) karşı 'mutlak butlan' talebiyle açılan ve 24 Ekim'de karar çıkması beklenen duruşmaya sayılı günler kala yayınlanan bölümde, başroller arasında yapılan bir evlilik mutlak butlan kararıyla iptal edildi. Kanal, söz konusu sahneyi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında 'Mutlak Butlan Şoku' başlığı ile paylaşırken, binlerce kullanıcı söz konusu sahneye 'Halkı alıştırmak için diziye mutlak butlan sahnesi koymuşlar' yorumlarıyla tepki gösterdi.





Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, konuk olduğu TELE 1 yayınında söz konusu sahneye ilişkin: “CHP milletvekilleri ‘Acaba kamuoyu bu diziler aracılığıyla mutlak butlan kararına alıştırılıyor mu’ sorusunu soruyorlar” ifadelerini paylaşırken, AKP iktidarının

kültürel hegemonya kurmak için sık sık dizilere başvurduğunu hatırlattı.









