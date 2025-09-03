CHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, iptal edilen İstanbul İl Başkanlığı seçimi için olağanüstü kurultay toplanması yönünde delegelerin kendi iradeleriyle imza toplamaya başladıklarını belirtti.

SÖZCÜ'ye konuşan Çiftçi, "İstanbul delegelerimiz noter kapılarında sıraya girip olağanüstü kongre toplanması için imza vermeye başladılar. Bu bizim dışımızda gelişen bir durum. Üyeler, haklarını kullanabilirler. Kongreden Özgür Çelik'in daha güçlenerek çıkacağına inanıyoruz." dedi.

İLLERDE DE NABIZ YOKLANIYOR

CHP'de gözler 15 Eylül'de CHP 38. Kurultayı ile ilgili verilmesi beklenen karara çevrildi. İstanbul delegeleri İstanbul kongresinin yenilenmesi için imza toplarken 80 ilde de mahkemenin 'mutlak butlan' kararı vermesi halinde nasıl hareket edeceklerini değerlendirdikleri, gerekirse olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlayacakları öğrenildi.

Bu konuda illerde parti örgütünde görüşmeler yapılırken nabız yoklaması yapılıyor. Kurultayın iptali durumunda örgütün nasıl hareket edeceği görüşülüyor. Bu konuda CHP Genel Merkezi'nin yönlendirmesinin olmadığı ancak gelişmelere göre bazı adımların atılması yönünde hazırlıkların yapıldığı belirtildi.