Muhalif grupta Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin yanı sıra, ‘3. Yol’ arayışında olanlar da var. Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekili sayısı yaklaşık 15 ile sınırlı kalsa da yönetimi eleştirenlerin sayısı daha fazla. Genel Merkez ise bu isimler ile ilgili MYK’da karar alacak. “Disipline sevk” ise son çare olacak Silivri cezaevindeki Ekrem İmamoğlu’nun fiilen Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı ve bu konuda partinin tutumunu değiştirmemesi de eleştirilen konular arasında. Yeni bir aday belirlemenin kaçınılmaz olduğunu belirten isimler bu adayın da Genel Başkan Özgür Özel olması gerektiğini belirtiyorlar.

ÖZEL ADAY OLURSA...

Özel’in Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda boşalacak koltuk için hazırlık yapan isimler de kulislerde dillendirilmeye başlandı. Özel’e yakın bir isim olan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile İmamoğlu’na yakınlığı ile bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın bu yönde hazırlık yaptığı belirtiliyor. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ismi de kulislerde dolaşıyor.