CHP’nin “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla gerçekleştireceği 39’uncu Olağan Kurultayı yarın başlıyor. Kayıtlı bin 385 delegenin bulunduğu kurultayda, ilk gün partinin yeni programı ve tüzük değişikliği delegenin onayına sunulacak, ikinci gün genel başkan ve üçüncü gün de parti yönetiminin “partiyi iktidara götürecek kadrolar” olacağını vurguladığı Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için oylama yapılacak.

CHP 39’uncu Olağan Kurultayı, “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla yarın başlayacak. Üç gün sürecek kurultaya ilişkin hazırlıklar, kurultayın yapılacağı Ankara Arena Spor Salonu’nda devam ederken CHP Genel Merkezi’nde bugün bir dizi toplantı gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk olarak saat 09.00’da MYK, saat 10.00’da ise PM toplantılarına başkanlık edecek. Özel, saat 12.00'de 81 ilin CHP’li il başkanları ile genel merkezde toplanacak. Saat 15.00’te Program Hazırlık Komisyonu, saat 16.00’da Tüzük Hazırlık Komisyonu toplanacak. Son olarak saat 17.00’de sonuç bildirgesi komisyonu bir araya gelecek.

Kurultay salonuna, “Şimdi İktidar Zamanı” sloganının bulunduğu afişler, Gençlik ve Kadın Kolları’nın pankartlarıyla bu yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile önceki genel başkanlardan Altan Öymen’in fotoğraflarının yer aldığı afişler yerleştirilecek.

24 milyon imza kurultaya taşınacak

19 Mart sürecinden bugüne yaşananlar, kurultayda farklı yöntemlerle anlatılacak. Bu kapsamda, spor salonunun dışına getirilecek bir TIR’da, CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü için 30 Mart’ta başlatılan imza kampanyasıyla şu ana kadar toplanan 24 milyonu aşkın imza sergilenecek. Ayrıca, CHP Fotoğraf Servisi Foto Muhabiri Alp Eren Kaya’nın 19 Mart’tan bu yana düzenlenen mitingler ve eylemlerde çektiği fotoğraflardan oluşan, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor: Darbeye Karşı Direniş” başlıklı sergisi de kurultayın ilk günü CHP Lideri Özel’in katılımıyla açılacak. 35 fotoğraftan oluşan sergide her hafta çarşamba günü İstanbul'da yapılan mitingler başta olmak üzere, Türkiye'nin birçok şehrinde gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerdeki ikonik kareler siyah beyaz olarak sergilenecek.

Program taslağını gölge bakanlar anlatacak

28 Kasım Cuma günü, kurultay hazirunda çoğunluğun sağlanmasıyla açılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kurultay başkanlık divanı seçilecek. Özel’in açış konuşmasıyla devam edecek kurultayda Özel, parti ve hükümet programına ilişkin örgüte mesajlar verecek. Program kurultay komisyonlarının oluşturulmasıyla devam edecek. Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin program taslağına ilişkin sunumunun ardından gölge bakanlar kendi alanlarına dair sunumlar gerçekleştirecek. Ardından CHP’nin 4-9 Eylül 2024’te yapılan program çalışmasıyla somutlaşan ve 6-8 Eylül’de partinin kuruluş haftası kapsamında gerçekleştirilen Program Çalıştayı’nda son şekli verilen yeni parti programı delegenin oyuna sunulacak. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin tüzüğe eklenmesine ilişkin tüzük değişikliği de oylanacak.

Özel’den önce adaylık, sonra zafer konuşması

29 Kasım Cumartesi günü genel başkanlık seçimleri yapılacak. Gün CHP Lideri Özel’in konuşmasıyla başlayacak. Özel, burada güncel siyasi gelişmelere ilişkin mesajlarının yanında, iki yıllık genel başkanlığı dönemindeki faaliyetlerini ve 19 Mart’tan bu yana yürütülen süreci özetleyecek. Çalışma ve hesap raporlarıyla kurultay sonuç bildirgesinin okunması, görüşülmesi ve oylanması ardından şu ana kadar tek adayın Özgür Özel olduğu genel başkanlık için oy kullanımına geçilecek. Özel’in dördüncü kez genel başkan seçilmesinin kesin gözüyle bakıldığı 39’uncu Olağan Kurultay’da, Özel’in genel başkanlık seçiminin ardından zafer konuşması da yapması bekleniyor.

30 Kasım Pazar günü ise Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) seçimleri yapılacak. PM adaylarının ilan edilmesinin ardından çarşaf liste baskıya gidecek. PM ve YDK asıl ve yedek üyelerinin seçimi ardından kurultay kapanacak.