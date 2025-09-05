CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etti.

Görüşmede, CHP İstanbul İl Yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması ve CHP'nin 7'inci Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçeceği iddiaları konuşuldu.

"MAHKEMENİN VERDİĞİ KARAR YOK HÜKMÜNDE"

Fatih Altaylı'nın kişisel YouTube sayfasında "YORUMLAYAMIYOR" serisinde yapılan paylaşıma göre Özgür Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararın hukuksuz ve yok hükmünde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Karar hukuksuz ve aslında yok hükmünde ama bir karar var. Bu karar sadece bize değil, Yüksek Seçim Kurulu'na da darbe niteliğinde. Çünkü bu konuda tek yetkili yargı organı Yüksek Seçim Kurulu ve burada yetki gaspı var. Biz öncelikle İstanbul Kongresi'nin onaylandığı Sarıyer Seçim Kurulu'na başvurduk. Oradan bir karar çıktı mı bilmiyorum. Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuruyoruz Ankara'da. YSK bu hukuksuzluğu kabul etmez. Biz de o kararla itirazımızı yapacağız. Öyle ya da böyle bu hukuksuzluk bir ay içinde istinaftan dönecek."

"NİYETİ SEÇİM YAPMAK DEĞİL"

Altaylı'nın, "Sonuçta kayyum olarak atanan kişi yani Gürsel Tekin yıllarca CHP'de çeşitli kadrolarda görev almış bir kişi, oturup konuşsanız ve birlikte İstanbul il örgütünü hızla seçime götürse" sorusuna ise Özel, "Gürsel Bey'in böyle bir niyeti olsa tabii ki olurdu ama onun böyle bir niyeti yok. Kendi söylüyor. Siz duymadınız herhalde. Çarşı pazar gezmekten, partiyi ayağa kaldırmaktan söz ediyor. Bir CHP'li gibi davranacak olsa oturur konuşuruz ama Gürsel Bey, sanki başka bir görev devralmış gibi davranıyor. Niyeti seçim yapmak falan değil" yanıtını verdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararının istinaftan yüzde yüz döneceğini belirten Özel, "Tüm hukukçular, AK Partililer bile hukuksuzluğu görüyor. 10 kere denediler, 9'unda yargıdan döndü. Bu da üst mahkemeden döner ama arayıp istinaf mahkemesindeki hakimleri de tehdit ederler mi; edebilirler. Yine de böyle bir hukuksuzluğun döneceğinden eminim. Emin olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Özel, buradan çıkacak kararın Ankara'da devam eden CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ve 21'nci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaları etkileyebileceğini belirterek, "Bu kararın o kararı etkilemek için alındığı aşikar. Etkilememesi lazım ama etkilemez diyemiyorum" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NU TANIMAYACAĞIZ"

Özel, Altaylı'nın, "Diyelim ki mutlak butlan kararı çıktı ve yönetim eskiye döndü. Gerçi bana gelen bilgiler Kemal Bey'in görevi kabul etmeyeceği yolunda ama sonuçta oraya da biri gelecek. Ne yapacaksınız" sorusuna, "Bize gelen bilgiler size gelenle aynı değil. T24'e konuşan Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim, Kemal Bey'in görevi kabul edeceğini söylemiş ve 1,5 yıl partiyi yöneteceğini anlatmış. Yani edebilir. Bu planlı bir süreç" yanıtın verdi.

''Kılıçdaroğlu veya bir başkasının, mahkeme kararıyla partinin başına geçmesi durumunda ne yapacaklarına'' yönelik bir soru üzerine Özel, "Tanımayacağız. 81 il başkanımız da tanımayacak. Buradaki omurgayı korur, devam ederiz. Sonuçta bir kurultay yapmak zorundalar. Kalamazlar orada. Örgüt onları orada tutmaz. CHP genetiği buna izin vermez" ifadelerini kullandı.

"ONLARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATAMAM"

Özel, "Peki sizin dokunulmazlığınızın kaldırılıp tutuklanma tehlikeniz var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Her türlü kötülüğü yapabileceklerini biliyorum. Bana 'Ankara'da otur, mitingleri bitir, biz de bu saldırıları bitirelim' mesajını hala veriyorlar. 'Ekrem İmamoğlu'nu bırak, mitingleri durdur, paşa paşa muhalefet yap' diyorlar. Bunu kabul etsem hiç sorun kalmayacak. Talepleri bu. Bizi hala Ankara'ya çekmeye çalışıyorlar. Çekilsek duracaklar ama yapamam. 50 miting, 50 eylem yaptık. Vatandaş bize güvendi. Meydanları dolduruyor. Gençler bize inandı. Her şeyi göze alıp geliyorlar. Onları hayâl kırıklığına uğratamam. Bir kere daha hayâl kırıklığına dayanamaz bu halk. Onların hayâllerini yıkmaktansa her türlü bedeli öderiz. Ben hâlâ bu ülkede hukukçular olduğuna inanıyorum."

YENİ PARTİ İDDİALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden uzaklaştırılmaları durumunda yeni bir parti kuracakları iddialarına ise, "Söz konusu değil. Bu, CHP; herhangi bir parti değil. Bölemeyiz, bölünmez. CHP'nin bölünmesi Türkiye'nin bölünmesidir, bölünmeyiz. Sonuna kadar mücadele ederiz" ifadelerini kullandı.