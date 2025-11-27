CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiyi seçime taşıyacak yönetimi oluşturmak için tüm programlarını askıya alarak çalışmalarını kapalı kapılar ardında sürdürüyor.

Bu hafta grup toplantısı da dahil hiçbir etkinlik yapmayan Özel’in, yeni Parti Meclisi’ni oluştururken uzmanlık, deneyim, enerji ve coğrafi dengeyi esas alacağı belirtiliyor.

Kulislerde ise çok sayıda isim dolaşıyor.

KURULTAY ÜÇ GÜN SÜRECEK

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı yarın Ankara Arena Spor Salonu’nda başlıyor. 28-29-30 Kasım tarihlerinde sürecek kurultayın ilk gününde parti programı delegelerin onayına sunulacak ve 17 yıl sonra CHP programı yenilenmiş olacak.

Cumartesi günkü genel başkanlık yarışında Özgür Özel’in rakipsiz çıkması beklenirken, pazar günü 60 kişilik Parti Meclisi için kritik seçim yapılacak.

“Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla düzenlenecek kurultayda 1300’ün üzerinde delege oy kullanacak.

PM SEÇİMİ KURULTAYIN KRİTİK ANI

Kurultayın en merak edilen bölümü pazar günü gerçekleşecek PM seçimi olacak.

Zira Özgür Özel’in yeniden genel başkan seçilmesine kesin bakılırken, PM’de ciddi bir değişiklik öngörülüyor.

Bu nedenle yeni yönetimin şekli kadar kadronun niteliği de parti içinde büyük önem taşıyor.

T24'te yer alan habere göre, CHP’liler, seçim atmosferine girilirken güçlü, deneyimli ve dinamik bir yönetimin şart olduğu görüşünde.

ÖZEL’İN ANAHTAR LİSTESİ

PM seçiminde çarşaf liste yöntemi uygulanacak. Özgür Özel’in PM’ye almayı düşündüğü isimlerden oluşan bir anahtar liste hazırlayacağı konuşuluyor.

Bu listenin tam 60 kişiden oluşabileceği gibi, delegelere seçenek sunmak için 80 kişilik bir liste hâline de getirilebileceği belirtiliyor.

Parti içi muhalefet kanadının bu listeye alternatif bir çalışma yapması beklenmiyor.

DOKUNULMAZLIK VE VEKİL SAYISINDA ARTIŞ

Yeni PM’nin belirlenmesinde artan siyasi yargı baskısı önemli bir kriter olacak.

CHP kurmayları, yargılanma ve tutuklanma riskinin arttığı bir dönemde dokunulmazlık avantajı nedeniyle PM’de yer alan milletvekili sayısının artırılmasının gündemde olduğunu aktarıyor.

UZMANLIK VE COĞRAFİ DAĞILIM ÖNE ÇIKACAK

PM listesinde dış politika, medya, anayasa, ekonomi ve tarım gibi alanlarda uzman ve kamuoyunca bilinen isimlere yer verilmesi bekleniyor.

Ayrıca doğu ve güneydoğu illerinden daha fazla temsilci alınarak coğrafi dengeyi sağlama hedefi de gündemde.

SAĞDAN CHPLYE GEÇEN İSİMLER PM YOLUNDA

Geçen seçimlerde CHP ile ittifak yapan sağ partilerden CHP’ye geçen bazı isimlerin de PM’ye girmesi konuşuluyor.

Cem Avşar, Evrim Rızvanoğlu, Salih Uzun, Serkan Özcan ve Bahadır Erdem bu kapsamda öne çıkan isimler arasında.

Bu isimlerden bazılarının yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesindeki gölge kabinede görev alması da olasılıklar arasında.

DENEYİMLİ İSİMLERİN DURUMU BELİRSİZ

Seyit Torun, Bülent Tezcan ve Engin Altay gibi yıllardır partide etkili olan isimlerin yeni dönemde yönetime girip girmeyeceği belirsizliğini koruyor. Kulislerde zor bir sürece girildiği, bu nedenle tecrübenin korunması gerektiği dile getiriliyor. Parti içinde “Enerji ile deneyim birleşmeli” değerlendirmesi yapılıyor.

İNCE VE İMAMOĞLU İDDİALARI

Gözler, Memleket Partisi’ni kapatarak CHP’ye dönen Muharrem İnce’nin PM’ye girip girmeyeceğinde.

Ancak Özel’e yakın isimler İnce’nin bu dönem yönetimde yer almasını beklemiyor.

Dilek İmamoğlu’nun PM’de yer alacağı yönündeki söylentiler ise parti yönetimi tarafından gerçekçi bulunmuyor.

GÖLGE KABİNE ADAY OFİSİ’NE TAŞINIYOR

Kurultayda yapısal düzenlemeler de gündemde. Gölge Kabine’nin artık Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi çatısı altında çalışması, bu nedenle Gölge Kabine üyelerinin PM ve MYK’da yer alamaması planlanıyor.

Bu değişiklikle MYK üye sayısının da en fazla 15’e düşmesi bekleniyor.

GENÇLİK KOTASINDA YAŞ AYARI

Gençlik kotasında yüzde 25 oranı korunacak ancak yaş dağılımında düzenlemeye gidilecek.

Buna göre 18-25 yaş arasına göreceli olarak daha az, 25 yaş üstü gençlere daha fazla kontenjan verilmesi planlanıyor. Bu yöndeki değişiklik tüzüğe de işlenecek.

DAVALARIN GÖLGESİNDE KURULTAY

CHP, geçtiğimiz yıl mutlak butlan iddiasıyla açılan kurultay davasını hükümsüz kılmak için iki olağanüstü kurultay gerçekleştirmiş, bu toplantılarda yönetim değişikliğine gidilmemişti.

Bu kurultay ise hem yapısal hem kadrosal değişim açısından kritik bir eşik olarak görülüyor.