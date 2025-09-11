CHP yönetimi, 15 Eylül’de mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri dönmesi ihtimaline karşın, altı gün sonrası için olağanüstü kurultayı toplamakta kararlı.

Özgür Özel, mevcuttaki altmış kişilik Parti Meclisi listesini koruyacak. Genel Başkanlık seçiminde delege güven oylaması yapmış olacak. Parti Meclisi de yeniden şekillenecek. Genel Merkez, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul kongreleri ile ilgili aldığı karar gereği olağanüstü kurultayı delegeler talep ettiği için durdurulamayacağını ya da yok hükmünde sayılamayacağını belirtiyor. Böylece mutlak butlan kararı çıksa dahi bir hafta içinde olağanüstü kurultay toplanabilecek.

AKSİ GÖRÜŞLER DE VAR

Ancak aksi de mümkün. Butlan kararı veren mahkemenin delegelerin görevini sonlandırması durumunda kurultayın gerçekleşmeyeceği belirtiliyor. İmza toplama sürecinin en az 15 gün önce bildirilmesi, 7 günlük inceleme süreci kuralına uyulmadığına dikkat çekiliyor.