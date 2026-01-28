CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her hafta çarşamba günleri İstanbul’un bir ilçesinde, her hafta sonu ise Türkiye’nin farklı illerinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Bağcılar ilçesi oldu. Soğuk havaya rağmen mitinge on binlerce vatandaş katılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalabalığa sesleniyor.

CHP'nin 19 Mart operasyonlarından sonra Şişli'den başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 85'inci adresi Bağcılar ilçesi oldu. Mitingin yapılacağı Bağcılar Meydanı polis barikatları ile kapatıldı. Miting alanına Türk Bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP bayrakları asıldı.

Saat 19.30’da başlayan büyük buluşmada, on binlerce vatandaşa seslenen Özgür Özel’in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

- Bugün emeğin, alın terinin ilçesi Bağcılar'dayız. Hiç seçim kazanamadığımız, orada miting olmaz denilen yerdeyiz. Omuz omuzayız. 1992'den beri Bağcılar'da belediye seçimleri yapılıyor. Burayı hiç kazanamadık. Bu ilçeye hiç küsmedik, çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Bağcılar'dan söz veriyorum: Türkiye'yi de kazanacağız, Bağcılar'ı da kazanacağız.

- Bağcılar'da en büyük sorunlardan biri uyuşturucu. Her yanı çeteler sarmış durumda. Çeteler çocukları hem tetikçi hem torbacı olarak kullanıyor. Tedavi başvuruları, ölümler iki katına çıkmış. Bir ulusal seferberlik durumu ilan edeceğimizi söyledik. MASAK'ı hem özerk hem özgür bırakacağız. Artık kimse bu ülkenin çocuklarına musallat olmayacak. Onun işlediği cinayet bu ülkede anaların canını yakmayacak. Bunların hepsinin hesabı sorulacak. Bağcılar'dan söz veriyoruz ki çetelerin kökü kazınacak.

