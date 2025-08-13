Aydın’da üç dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten CHP’li Özlem Çerçioğlu’nun, üç ilçe belediye başkanıyla birlikte AKP'ye geçeceği iddiası siyaset kulislerinde büyük yankı uyandırdı. 14 Ağustos’ta AKP’ye katılması beklenen Çerçioğlu’na rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı öne sürüldü.

CHP'Lİ VEKİL İDDİALARI DOĞRULADI, ÇERÇİOĞLU SESSİZ

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçeceği iddia edildi. 14 Ağustos'ta partiye katılması beklenen Çerçioğlu’na rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı öne sürüldü... İddiaları CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül doğrularken, Çerçioğlu sessizliğini koruyor.

MAZBATAYI ALIRKEN AKP İLE İLGİLİ SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Çerçioğlu’nun ismi, mazbatasını adliye yemekhanesinde verilmesiyle gündeme gelmişti. Üçüncü kez Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Çerçioğlu, mazbatanın verildiği ortamı şu sözlerle eleştirmişti:

“Siz de arkamda yemek tabakları ve çaydanlıkla fotoğraf çekeceksiniz. Sakın çekmeyin. Ulusal basına rezil oluruz arkadaşlar, doğru mu? Aydın'ı, Türkiye'ye rezil etmeyin. Sakın o yemekleri, tabakları, çaydanlığı falan çekmeyin. Türkiye'nin hangi ilinde bir büyükşehir belediye başkanına veya o ilçedeki, merkezindeki belediye başkanına adliyenin yemekhanesinde mazbata verilir. Yemek kokuları arasında mazbata alıyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Utanç verici bir şey ya. Utanç verici ya. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? İşte kaybetmelerinin temel sebeplerinden bir tanesi Aydın'da bu.”

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANINI ELEŞTİRMİŞTİ

Çerçioğlu, 2022’de AKP’ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a yönelik ise “Halkın oyu Cumhur İttifakı’na değil, Millet İttifakı’naydı. Bu halkın oyuyla değil. Ben o bölgede çalıştım, emeklerimi, hakkımı helal etmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.