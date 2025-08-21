Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 29 Mayıs 2025’te yapılan “Karton Bardak, Ahşap Karıştırıcı, Taziye Paketi Kartonu ve Tek Kullanımlık Rulo Masa Örtüsü Alımı” ihalesi, CHP’den AKP’ye geçen Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın siyasi yön değişikliğinin ardından ilk büyük tartışması oldu. Yaklaşık 3 milyon 39 bin TL maliyet belirlenen ihaleyi, 1 milyon 599 bin TL’ye HSY Gıda adlı şirket aldı. İhaledeki bu yüksek fark ve ihaleyi kazanan şirketin “AKP belediyelerinin gözdesi” olarak bilinmesi, ciddi soru işaretlerine yol açtı.

DÖRT FİRMA YARIŞTI, YÜZDE 47 FARKLA HSY GIDA KAZANDI

Şehitkamil Belediyesi tarafından 29 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen “Karton Bardak, Ahşap Karıştırıcı, Taziye Paketi Kartonu ve Tek Kullanımlık Rulo Masa Örtüsü Alımı” ihalesi, kamuoyunda ciddi tartışmalara neden oldu. Açık ihale usulüyle düzenlenen ihalenin yaklaşık maliyeti 3 milyon 39 bin TL olarak belirlenirken, ihale bedeli 1 milyon 599 bin TL ile HSY Gıda İnşaat Tekstil Otomotiv Nakliyat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne verildi. İhaleye toplam dört firma katılırken, kazanan teklif ile yaklaşık maliyet arasında 1 milyon 440 bin TL gibi büyük bir fark bulunması dikkat çekti. Bu da yaklaşık yüzde 47’lik bir fiyat düşüşü anlamına geliyor. İhale konusu malzemeler ise karton bardak, ahşap karıştırıcı, taziye paketi kartonu ve tek kullanımlık rulo masa örtüsü olarak sıralandı.

AKP’YE GEÇİŞİN ‘BEDELİ’ Mİ?

İhaleye ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hasan Şencan, ihalenin şaibeli olduğunu ifade ederek şunları söyledi;

“Şehitkamil Belediyesi’nde yaşanan son skandal, Türkiye’deki ihale sisteminin ne denli yozlaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor. CHP’den istifa edip AKP’ye geçen Umut Yılmaz’ın, 29 Mayıs 2025’te HSY Gıda İnşaat Tekstil Otomotiv Nakliyat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 1milyon 599 bin TL bedelle verilen “Karton Bardak, Ahşap Karıştırıcı, Taziye Paketi Kartonu ve Tek Kullanımlık Rulo Masa Örtüsü Alımı” ihalesi, “Acaba AKP’ye geçişin bedeli mi ödeniyor?” sorusunu akıllara getiriyor. Yılmaz’ın yargıdaki soruşturmasının AKP’ye geçtikten sonra esrarengiz bir şekilde kapanması ve bu ihalenin, yıllardır AKP’li belediyelerden milyonlarca liralık ihale alan bir şirkete verilmesi, siyasi bir kirli pazarlığın parçası mı diye düşündürüyor. İhale, 3 milyon TL yaklaşık maliyet ile ihaleye çıkıyor ama 1.6 milyon ile ihale ediliyor. Bu nasıl yaklaşık maliyet hesaplama ve nasıl en düşük fiyatı ihale kralı bu firma veriyor anlamış değilim. Bu ihale ticaretin doğasına aykırı. Bir sürü soru işaretleri var. Adrese teslim ihale mi, ihale fiyatı biliniyor muydu? Şaşkınız. Şeffaflıktan uzak bir ihale. Gaziantep'te, AKP’nin kontrolündeki yerel yönetimlerden bu şirketin aldığı işler, liyakat yerine yandaşlığın ön planda olduğu bir düzenin göstergesi. CHP döneminde “halka hizmet” sloganı ile dolaşan Yılmaz'ın, AKP rozetini takar takmaz bu çürümüş sistemin bir parçası haline gelmesi, ikiyüzlülüğün ve çıkar ağının en çarpıcı örneklerinden biri. Bu halk, bu iğrenç oyunları unutmaz ve hesabını er ya da geç sorar.”