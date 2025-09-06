CHP’den AKP’ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın istifasının, gözaltı korkusundan kaynaklandığı öne sürüldü.

CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar, Yılmaz’ın istifasının arkasındaki gerekçeyi açıkladı.

Atar, 19 Mart’ta Yılmaz’ın kan bağı olan bir akrabasıyla yaptığı görüşmeye değinerek şunları söyledi:

"7-8 GÜN BİLE HAPİSTE KALAMAM" İDDİASI

-Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığında başkan ortadan kayboldu. O gün akrabasıyla yaptığı görüşmede, ‘Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı, ben değil 7-8 yıl, 7-8 gün bile hapiste kalamam, AKP ile temasa geçtim’ dediğini biliyorum.

Atar, Yılmaz’ın istifa açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu kararın tamamen korkudan kaynaklandığını ileri sürdü.

Ayrıca Yılmaz’a seslenen Atar, “7 yıl ceza alacak ne suç işlediniz siz?” ifadelerini kullandı ve Yılmaz’ın görüştüğü kişiyi Meclis’e getirip konuşturabileceğini söyledi.