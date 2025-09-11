CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı kullandığı 06 FIY 825 plakalı lüks araç, 1.8 milyar TL'lik şaibeli ihaleyi verdiği şirketin ortak işler yaptığı EK-PET İnşaat üzerine kayıtlı olduğu iddia edildi.

CHP'den istifa eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda AKP’ye katılmış, rozetini de bizzat Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan takmıştı.

Umut Yılmaz CHP’deyken, Gaziantep'te AKP yöneticileri tarafından “yolsuzluk” ve “ihaleye fesat karıştırmak”la suçlanmış, Yılmaz ile birlikte 14 kişi hakkında 20 Ocak 2025 tarihinde soruşturma başlatılmıştı.

30 Ocak 2025 tarihinde AKP Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler de aynı suçlamalardan suç duyurusunda bulununca iki dosya birleştirilmişti.

Soruşturma devam ederken Yılmaz 3 ay sonra 8 Nisan 2025’te kameralar karşısına geçerek CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

İstifa açıklamasından sadece 1 ay sonra 23 Mayıs 2025 tarihinde soruşturma dosyasıyla ilgili önemli bir karar çıktı. Başsavcılık, 14 şüphelinin bulunduğu dosyada sadece iki kişi hakkında “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verdi. Bu iki kişiden biri Umut Yılmaz’dı. CHP’den istifa etmesinden çok kısa süre sonra Yılmaz hakkındaki soruşturma jet hızıyla kapatıldı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP'den AKP'ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'la ilgili şöyle konuştu:

PLAKANIN UCU REŞİTOĞLU AİLESİNE ÇIKTI

Kendi şahsi sosyal medya hesabından paylaştığı bir video AKP'li Umut Yılmaz'ı ele verdi! Videoda bir mahalle ziyaretine gittiği görülen Yılmaz, otomobili kendisi kullanıyor. Kullandığı otomobil resmi değil, yani Yılmaz'ın şahsi kullanımında. Plakası da sivil. 06 FIY 825 plakalı bu aracı araştırdığımızda çok çarpıcı bir bilgiye ulaştık. Araç, özel bir şirket adına kayıtlı. Tahmin edin hangi şirket? Umut Yılmaz'ın şahsi kullanımda olan bu araç, yukarıda özetlediğim 1.8 milyar TL'lik şaibeli ihalenin verildiği AVOS Grup'un birlikte iş yaptığı, ortak ihalelere girdiği EK-PET İnşaat üzerine kayıtlı.

EK-PET İnşaat kamudan aldığı dev ihaleler nedeniyle “ihale kralı” olarak bilinen Selman Reşitoğlu’na ait! Aslında iki firma da aynı aileye Reşitoğlu ailesine ait! Bir belediye başkanı, neden belediyesinin dev ihaleler verdiği şirketlerin üzerine kayıtlı araçlara biner? Daha açık soralım; belediyeyle iş yapan şirketler neden belediye başkanına özel araç tahsis eder? Bu şirketler AKP'li belediye başkanına özel araç tahsisi dışında başka ne gibi imkânlar sağlamıştır? Umut Yılmaz bunu çıkıp açıklamalıdır?

Umut Yılmaz, hakkındaki yolsuzluk dosyasından kurtulmak için CHP'den istifa ettiğinde ve şaibeli ihaleye imza attığında bu işin peşini bırakmayacağımı ilan etmiştim.

Bir çağrı da cumhuriyet savcılarına! 1.8 milyar TL'lik şaibeli ihaleyle ilgili iki hafta önce suç duyurusunda bulunmuştum. Bu özel araç skandalını da savcıların dikkatine sunuyorum! Görmezden gelemezsiniz: AKP’li belediye başkanını plakası ele verdi! AKP’li Umut Yılmaz’ın aracından ‘şaibeli ihale’ çıktı!