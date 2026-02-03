Komisyon, bugün AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi, Katip Üye olan Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci'nin komisyon üyeliği görevinin sona erdiğini belirtti. Kirişçi, Meclis İç Tüzüğü'nün 24'üncü maddesi uyarınca Başkanlık Divanı'ndaki bu boşluğu doldurmak amacıyla toplandıklarını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Komisyonumuzun Başkanlık Divanı seçimine geçebilmemiz için gerekli olan salt çoğunluk şu anda hazır bulunmaktadır. Dolayısıyla toplantı yeter sayımız vardır."

AKP'YE GEÇTİ TEK ADAY OLDU

Başkanlık Divanı üyeliği için AKP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır tek aday olarak gösterildi. Yapılan gizli oylama neticesinde Çakır, komisyon üyelerinin çoğunluk oyunu alarak resmi olarak Katip Üye görevine getirildi.

Seçim işleminin tamamlanmasının ardından Komisyon Başkanı Kirişçi, yeni seçilen Çakır’ı tebrik ederek birleşimi sonlandırdı. Bu görevlendirme ile birlikte komisyonun yönetim kadrosu yeniden tamamlanmış oldu.