CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanması ve art arda gelen istifaların ardından belediye yönetimi AKP’ye geçti.

Mahkeme kararıyla yenilenen seçimde, AKP’li İbrahim Akın 8. turda başkan vekili seçildi.

CHP’nin Meclis’teki üye sayısı 18’e inerken, AKP 12, MHP 3 ve bağımsızlar 4 üyeye ulaştı. Böylece çoğunluk AKP ve destekçilerine geçti.

CHP’den istifa eden Meclis Üyesi Murat Salman’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP rozeti takıldı.

İLK İŞİ YENİ HESAP AÇMAK OLDU

Salman, partisinden ayrıldıktan sonra ilk olarak yeni bir sosyal medya hesabı açtı ve rozet törenine ait fotoğrafları paylaştı.