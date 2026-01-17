31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Çorum Ortaköy Aşdağul Belediye Başkanı seçilen Şenol Öncül, partisinden ayrılarak AKP’ye katıldı.

Öncül’ün rozetinin önümüzdeki hafta TBMM’de düzenlenecek AKP Grup Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı belirtildi.

Geçiş kararını değerlendiren Öncül, "AK Parti benim yabancı olduğum bir parti değil. Daha önce de bu partinin bir üyesi ve neferiydim. Allah nasip ederse yeniden partime dönerek beldeme hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağım" açıklamasında bulundu.