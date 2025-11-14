Çok sayıda belediye başkanının partilerini değiştirmesinin ardından CHP'den yeni bir hamle geldi. CHP belediye başkanının partisinden istifası durumunda belediye başkanlığının düşürülmesi için Meclis'e kanun teklifi verdi.

Kanun teklifine göre belediye başkanları görev süreleri boyunca ya partilerinde kalacak ya da istifa durumunda koltuğu terk edecek. Belediye başkanının partisinden istifasının ardından boşalan belediye başkanlığı koltuğuna ise aynı partiden başka bir ismin görevi devralması teklifte öngörülüyor.

"GÜCÜN VARSA BAĞIMSIZ ADAY OL"

Teklifi Meclis'e sunan CHP'li Günaydın, "Son zamanlarda sıkça rastlanan ve hepimizin kızgınlığını ve zaman zaman öfkesini alan bir uygulama var. Belediye başkanları seçildikten sonra partilerinden istifa ediyorlar ve parti değiştiriyorlar. Böylece sadece kendi iradeleri değişmiyor, onlara oy veren on binlerce, yüz binlerce iradesini de bir başka siyasal parti lehine değiştirmiş oluyorlar. Eğer gücün varsa bağımsız aday ol ve böylece belediye başkanı seçil. Sana oy veren partinin ve seçmeninin iradesini alıyorsan onu muhafaza etmek zorundasın. Başka partiye taşıyarak adeta iradeyi çalma pozisyonuna düşmemen lazım." dedi.

"İSTİFA EDENİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI OTOMATİK DÜŞSÜN"

Günaydın şu ifadeleri kullandı:

Son zamanlarda çok sayıda örneği gördük. Bir kanun teklifi verdim. Bu kanun teklifinde belediye başkanı hangi partiden seçilirse seçilsin görev yaptığı süre boyunca partisiyle üyeliğini sürdürmek zorundadır. Eğer sürdürmeyip istifa ediyorsa belediye başkanlığı görevi otomatik olarak düşsün.

Kim belediye başkanı seçilsin bu durumda? Belediye başkanlığı süresince kendi partisinden seçilen belediye başkanvekilinin belediye başkanı olmasını, bunun otomatik olarak gerçekleşmesini teklif ediyoruz. Böyle belediye başkanı hangi partiden seçilirse seçilsin, o partiye oy veren yurttaşların iradesini çalıp başka bir yere götüremeyecek.