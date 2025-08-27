CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her hafta çarşamba günleri İstanbul’un bir ilçesinde, her hafta sonu ise Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Beyoğlu ilçesi oldu. Sıcak havaya rağmen mitinge on binlerce vatandaş katılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalabalığa sesleniyor.

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney geçen hafta tutuklanmıştı. CHP'nin 19 Mart operasyonlarından sonra Şişli'den başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 50’nci adresi tutuklama kararının ardından Beyoğlu oldu. Mitingin yapılacağı Şişhane Meydanı polis barikatları ile kapatıldı. Miting alanına Türk Bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP bayrakları asıldı.

Saat 20.30’da Şişhane Meydanı'nda başlayan büyük buluşmada, on binlerce vatandaşa seslenen Özgür Özel’in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

- Biz dedik ki ne olursa Saraçhane'de olacak. 23 Mart akşamı 1 milyon 200 bin kişi yasak tanımadı Saraçhane'yi doldurdu. İnan Başkan'ın ailesinin fotoğrafına tahammül edemeyenler görsün, İnan Güney suçsuzdur, ona sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Bu resme tahammül edemeyenlere, resmi kaldıranlara, Beyoğlu en güzel şekilde cevap veriyor.

- Nasıl Saraçhane'de direnmeyelim diye vapurları, trenleri bağladılarsa bugün de Beyoğlu'nda İnan Güney'e sahip çıkmamıza engel olmak için metroları durdurmuşlar. Buradaki binler şunu gösteriyor ki, biz masumuz, biz haklıyız. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum: Buraya bakan, burayı duymayan ama orada olmanın sorumluluk olduğunu bilenler var ya onların inancına, İnan Güney'in çocuklarının masumiyetine yenileneceksin. İçeride boşu boşuna tutulan arkadaşlarımızın gözyaşlarında boğulacaksın!

- Bu gece 50. buluşma. Aynı gün aynı yerde aynı mikrofondan seslenmek, karşısında yüz binleri milyonları bulmak, bu bir siyasetçinin başarabileceği bir şey değildir. Bu ancak sizin gibi yiğit insanların destek verdiğinde yapılacak bir iştir. Bana soruyorlar ne zaman bitecek diye. Adı üstünde eylemdir, ne zaman sonuç alırsak o zaman bitecek.

- Erdoğan'a, onun yargıdaki aparatlarına sesleniyorum, 9 dalga yaptınız, 99 dalga da yapsanız buradayız, eylemdeyiz! Bugün biraz önce sevgili İnan'ın ve ailesinin resminin asıldığı bina, Beyoğlu Belediyesi'dir. Bina modern şehirciliğin Türkiye'de atılan adımıdır.

- Bu ilçede yapılan seçimler tarihi sonuçlar doğurmuştur. Erdoğan, bu ilçeden milletvekili adayı olmuş kazanamamıştır. Beyoğlu Belediye Başkan adayı olmuştur kazanamamıştır. Ama bizim dedesi Beyoğlu Belediyesi'nde çöpçü olan, babası belediyede şoför olan kendi belediyenin garajlarında büyüyen İnan'ımız Beyoğlu'nda yüzde elli oyla belediye başkanı olmuştur. Ben, İnan kardeşimi Gezi'de Gezi Parkı'nın bulunduğu ilçenin ilçe başkanı olarak tanımıştım. O kara gözündeki inancını, vatan sevgisini görmüştüm.

- Hepimizin can dostu sokak hayvanlarına sahip çıktı. Öğrencilere ücretsiz yemeği aş evinden dağıttı. Bakımsız sokakları yeniledi. Bir gün emekli evinde beni pazar kahvaltısına çağırdı. Kahvaltı sırasında bir hanımefendi, çocukların suyu için teşekkür ederim, Allah razı olsun dedi. İnan sağol ablacım dedi. Ben sordum, İnan dedi ki; Başkan'ım Beyoğlu deyince herkes zengin bir ilçe zannediyor ama fakirimiz çoktur. Okul zili olunca durumu olan çocuklar şişe suyu alıyor, gariban çocuğu tuvalet musluğunu ağzına dayıyor. Biz bunu görünce okullara su sebili, arıtma koyduk, zengini de fakiri de aynı suyu içiyor.

- Duyunca dedim ki İnan, bunu bütün belediyelerimizin yapması lazım. SODEMBEK'te önerdik, tüm belediyelere yaydık. Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum, valinin, ilçe emniyet müdürünün, okul müdürünün engel olmadığı bir yer olup da bizim su vermediğimiz bir yer varsa söyleyin İnan'ın hatrına su getirelim. Buradan Türkiye'deki bütün okul müdürlerine sesleniyorum, okulunuzda iyi su, zengiin çocuğuna parayla satılıp, fakirin çocuğu çeşmeden içiyorsa size yazıklar olsun. Çağırın biz yapmazsak bize yazıklar olsun, hodri meydan!

- Açıkça söylüyorum, Beyoğlular İnan başkanlık etsin istiyor. AKP, siyasi bir kapkaççılıkla burayı kendileri almak istedi. Hesap neydi, biz belediye meclisinde 16'yız, AKP 14. Bir belediye meclis üyemiz, kendisine yapılan ahlaksız teklife göz kırparsa belediye AKP'ye geçiyordu. Sonuç 16 meclis üyemiz var, kapalı oylamada 16 oy çıktı. Buraya, Beyoğlu’nun 16 kahraman evladını davet ediyorum. Rüşvete kanmayan, baskıdan yılmayan 16 kahraman meclis üyemiz.

- Aynı numarayı bize Manavgat'ta yaptılar. Belediye meclis üyelerimizi gözaltına alıp seçim yapmaya kalktılar. O gün arkadaşlarımız, partileri için görevlerinden istifa edip, yerlerine CHP'lilere teslim edip, belediyeyi onlara teslim etmediler.

- Sayın Akın Gürlek, bir belediye Sayıştay tarafından denetlenir. Bir suç bulursa, savcılığa bildirir, savcılık işlem yapar. Suç icat etmeye çalışan Akın Gürlek'e diyorum ki, İnan Güney hediye paketi gibi, kendinden önceki belediye yönetiminin yaptıklarını verdi.

- Buradan açıkça ifade ediyorum. Açık çağrımdır. Eğer hukuk insanıyımdır, namusum var, herkese eşit davranırım diyorsan, Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı AK Partili belediyelere git de, göreyim!

- Mücahit Birinci'nin bir tutukluya gittiğini ondan 2 milyon dolar para talep ettiğini hep birlikte ifşa etmiştik.

- Ekrem Başkan suçludur. Eşinin yanında itiraf edeceğim. Ekrem Başkan Tayyip Erdoğan'ı yendiği için suçludur. Ekrem Başkan bu suçu 3 kere işlemiştir. Ekrem Başkan bu suçu bir kez daha işlemeye yeminlidir!

- AK toroslar çetesi, hukuk tarihimize kara bir lekedir. Zekeriya Öz gibi şımartılan bu çete hem adalete hem ekonomiye zarar vermektedir. Bunlar çete üyesi olmayan şerefli yargı üyeleri için de tehdittir.

- Yunanistan'a kaçan avukat için de Mücahit Birinci için de savcılık Adalet Bakanlığı'ndan yazı istedi. Kendi ayağı ile gelen avukata kaçma şüphesi var diyen, kaçarken yakalanan avukata ev hapsi yeter diyen Akın Gürlek'e soruyorum; sen de şu kadar namus varsa bunun neden yaptığını açıklarsın!

Ayrıntılar geliyor...