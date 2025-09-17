CHP, ‘Mutlak Butlan’’ davasının 24 Ekim’e ertelenmesinin ardından son noktayı koymak için ‘Çifte kurultay formülü’ üzerinde çalışıyor.

CHP bu hafta sonu yeterli delegenin imzası ile olağanüstü kurultay yapacak. Geçtiğimiz Nisan ayında toplanan 21. Olağanüstü Kurultay genel merkez iradesiyle toplanmıştı. Ancak ‘Mutlak butlan-Şaibeli Kurultay’ tartışmalarına son vermek için yapılan bu hamle yeterli olmadı. Genel Başkan Özgür Özel güven oyu aldı ve Parti Meclisi listesini yönetime taşıdı.

Özgür Özel’in kurultaya tek aday olarak girmesi bekleniyor.

3’ÜNCÜ KEZ SEÇİLECEK

Bu kez delegelerin ortak iradesiyle 21 Eylül günü Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde kurultay toplanacak. Çağrıyı delege yaptığı için ‘Mutlak Butlan’ konusunun da kadük kalacağı savunuluyor. Kurultayda Özel güven tazelerken, parti yönetimi de tekrar seçilecek. Böylelikle tartışmalı 38. Olağan Kurultay dahil yönetim üçüncü kez delege tarafından oylanmış olacak.

‘Şaibeli’ olduğu iddia edilen kurultayda oy kullanan delegelerin görev süresi de olağan kurultay süreciyle birlikte sona erecek. Böylelikle ‘Suç unsuru’ iddiası ortadan kalktığı için mahkemenin vereceği kararın da kadük olacağı belirtiliyor. Ancak burada da takvim sorunu yaşanıyor. İl ve ilçe kongreleri takvimi 5 Kasım’da tamamlanıyor.

MİTİNGİN ADRESİ BAHÇELİEVLER

CHP 54. mitingini bugün saat 20.30’da Bahçelievler Haznedar Meydanı’nda yapacak.

Kılıçdaroğlu konuşsun

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na konuşma çağrısında bulundu.

Başarır, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu’nun kurultaya yönelik dava süreci boyunca herhangi bir açıklama yapmamasına ilişkin, şöyle konuştu:

“13 yıl boyunca hep beraber konuştuk. Adalet yürüyüşü yaptık. Biz adaletsizliğe başkaldırdık. CHP’nin lideri sayın Özgür Özel’dir. Başarılıdır, çalışkandır, cesurdur, yüreklidir. Sayın Kılıçdaroğlu da tıpkı Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Önder Sav gibi arkasında olup artık davaların bittiğini, önümüze bakmamız gerektiğini söylemelidir diye düşünüyorum.”