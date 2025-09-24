CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik operasyonla ilgili basında çıkan haberler üzerinden iktidarı eleştirdi.

Bulut, yargıdaki soruşturma dosyalarından alınan bilgilerin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) aracılığıyla iktidara yakın medya organlarına servis edildiğini öne sürdü. X hesabından yazılı açıklama yapan Bulut şunları kaydetti:

"İKTİDAR MEDYASINA SERVİS EDİLMEKTE"

"Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Goebbels’in ruhuna rahmet okuttu! Türkiye hiç bu kadar pespaye, hukukun ayaklar altına alındığı, masumiyet karinesinin yok sayıldığı kirli bir dönem yaşamadı. Bağımsız ve tarafsız olması gereken yargının elindeki gizli soruşturma dosyaları Saray’a, oradan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ne (DMM), daha sonra da iktidar medyasına servis edilmektedir.

"HAZIRLANAN METİN, OPERASYONLA EŞ ZAMANLI OLARAK YANDAŞ BASINA GÖNDERİLMİŞTİR"

Bugün Ankara Büyükşehir Belediyemize yönelik konser soruşturması bunun en somut örneği olmuştur. 'Soru-Cevaplarla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Yönelik Konser Soruşturması. ABB’de Skandal İddialar: 759 Milyonluk Konser Harcaması, 154 Milyonluk Kamu Zararı' başlığıyla hazırlanan metin, operasyonla eş zamanlı olarak yandaş basına gönderilmiştir. Bu metinler, 'adli makamların tespitlerine göre' ifadeleriyle süslenmiş, savcılık dosyalarından alınan rapor özetleriyle doldurulmuş, gazetecilerin tek bir satır yoruma gerek duymadan paylaşması için 'hap gibi haber' haline getirilmiştir. Kimileri olduğu gibi sosyal medyada paylaşırken, kimileri manşetine taşımıştır.

Bu tablo, yalnızca ABB için değil; İstanbul başta olmak üzere CHP’li belediyelere yönelik tüm operasyonlarda tekrar eden bir yöntemdir. DMM’nin gazetecilere gönderdiği 'bilgi notları' noktasına virgülüne dokunulmadan haberleştirilmektedir. Yargının gizli soruşturma belgeleri, Anayasa’ya aykırı biçimde yürütmeye bağlı bir merkez aracılığıyla iktidar medyasına aktarılmaktadır. Bu, sadece yargı bağımsızlığını değil, basın özgürlüğünü de yok sayan, açık bir kara propaganda mekanizmasıdır.

"SARAYIN ARKA BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜ"

Bugün gelinen nokta nettir: Yargı bağımsız bir kurum olmaktan çıkarılıp Saray’ın arka bahçesine dönüştürülmüştür. Belediyelerimize yönelik siyasi operasyonlarına kimseyi ikna edemeyen Saray’ın yargı kolu dezenformasyon koluyla algı operasyonları yapmaktadır. Darbecilerin ilhamı nereden aldığı bellidir! Bu da pespayeliğin, tükenmişliğin, acizliğin itirafı niteliğindedir!"