CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk soruşturması açıldı. Aynı operasyon kapsamında Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alınırken; İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan hakkında da soruşturma başlatıldı.

Tanal, "Bir kez daha aynı senaryoları devreye sokuyorlar. 2019 seçimlerinde halkın iradesiyle kazanılan İstanbul'u masa başı senaryolarla gölgelemekle istiyorlar. Seçimler yargı kararlarıyla değil milletin oylarıyla kazanılır. Ekrem İmamoğlu sandık başında sabahlayan milyonların demokrasi nöbetiyle kazanılmıştır. O sandıkların başında yatan milletvekiliyim." dedi.

Bu siyasetin alanına müdahaledir. Bu bağımsız yargı değil, siyasi mühendisliktir. Halkın seçme ve seçilme hakkına gölge düşeren bir girişimdir. Bu demokrasiye saldırıdır.

Bu operasyon ne hukuka dayanır, ne vicdana sığar. Kurgulanmış iddialarla seçim sonucu tartışmaya açmak milletin iradesini hiçe saymaktır. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanını hedef almak anayasanın temeline saldırıdır.

Bugün bir kez daha şuna da tanık oluyoruz. Gerçeği söyleyen susturulmak isteniyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'dan casusluk çıkmaz. O ömrünü haber alma hakkına adamış bir gazetecidir. Bir ülkede gazeteciler sabaha karşı gözaltına alınıyorsa o ülkede adalet terazisi çoktan bozulmuştur. Bu baskı her özgür sese, bağımsız kaleme yapılmaktadır. Gerçeğin sesi susturulamazdır. Hukukun görevi adaleti sağlamak olmalı.

Hakikatin kendisi asla tutuklanamaz. Biz susmayacağız, korkmayacağız.