CHP, teröristbaşını İmralı’da ziyaret eden heyette yer almamış, komisyondaki temsiliyetinden ise vazgeçmemişti. CHP’li kurmaylar, partilerinin “Kürt sorununu tarihsel tutarlılıkta inkar etmeyen tek parti” olduğunun altını çizerek, haksız eleştirilere izin vermeyeceklerini belirtti.
Kürt sorununun çözümü için demokratikleşme adımları atılması yönünde komisyona baskı oluşturmayı hedefleyen CHP, “Öncelik demokratikleşme adımlarında olmalı” görüşünden hareketle komisyona demokratikleşme raporu sunacak.
CHP, komisyondan öncelikle şu adımların atılmasını talep edecek:
-Kayyum uygulamasına son verilmesi.
-AYM ve AİHM kararlarının uygulanması.
-İfade özgürlüğünün genişletilmesi.
-Sansür yasasının yürürlükten kaldırılması.
-Adil bir infaz mevzuatı oluşturulması.
-Gizli tanık uygulamasına son verilmesi.
-Siyasi soruşturmalarda başsavcılıkların yetki gaspının sonlandırılması.