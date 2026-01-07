CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenledikleri basın toplantısı ile asgari ücretin 39 bin liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesi amacıyla "Meclis'ten ayrılmama" eylemine yarın başlayacaklarını duyurdu. Günaydın'ın açıklamaları şu şekilde:

"KANUNLARIN GETİRİLMESİNDE BİR GEREKLİLİK VAR"

*Türkiye Büyük Millet Meclisi, AKP grubu tarafından çalıştırılamıyor. Hem dün hem de bugün AKP yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için Meclis kapandı. Peki Meclis ne ile uğraşıyor? Meclis Trafik Kanunu ile uğraşıyor. Şüphesiz, trafik düzenlemesi için çeşitli kanunların getirilmesinde bir gereklilik var.

*Ancak trafik cezalarını artırmak için meşgul edilen bir Meclis yerine milletin gerçek sorunlarına odaklanan bir Meclis’e bu milletin ve bu ülkenin ihtiyacı var. 16.5 milyondan fazla emeklimiz var, 5 milyon 200 bin kamu çalışanımız var. Ve bunların maaşları kanun gereği TÜİK'in geriye yönelik 6 ay boyunca belirlediği enflasyon oranı üzerinden şekilleniyor.

*TÜİK pazartesi günü yani 5 Ocak 2026 günü Aralık ayı enflasyonunu yüzde 0.89 olarak açıkladı ve 6 aylık enflasyonu da geriye dönük olmak üzere yüzde 5.85 olarak açıkladı. Memurlar için fiili sözleşme zammı da birlikte değerlendirildiğinde bu yüzde 18.61 civarında bir maaş zammı anlamına geliyordu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden oluşan en düşük emekli aylığı alan 4 milyondan fazla yurttaşımız için ise 16 bin 881 TL'den ibaret olan emekli maaşının aylığının yalnızca 2 bin 57 TL zamlanmasına olanak veren yüzde 12.61'lik bir zam oranına memleketi ve insanımızı mahkum etmeye çalıştılar.

*Bu kabul edilemez. Bir ülkede yoksulluk sınırı 98 bin TL'ye ulaşmışken, açlık sınırı 30 bin TL'yi bulmuşken, bu memleketin en değerli insanlarını, yıllarca ülkeye hizmet etmiş ve belirli bir yaşa ulaşmış büyüklerimizi açlığa mahkum etmek insan onuruna aykırıdır ve gerçekten yurttaşa değer vermemekle ancak mümkün olabilir.

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'Nİ TERK ETMEYECEĞİZ"

*Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak dimdik ayaktayız. Bugün Genel Başkanımız, Beykoz'da mitingde açıkladı. O İstanbul'da, biz Ankara'da bütün Türkiye'ye haykırıyoruz: Emeklilerin yoksulluk ve açlık maaşına mahkum edilmesine izin vermeyeceğiz.

*Asgari ücretin 39 bin liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesine yönelik kanun tekliflerimizi daha evvel vermiştik. Kanun tekliflerimizin arkasındayız. İktidar Partisi buna yönelik bir düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirene kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni terk etmeyeceğiz.

*Şuna inansın ki yurttaşlarımız: Cumhuriyet Halk Partisi her gün her an ve daima yurttaşının yanında, emeklisinin, emekçisinin ve tüm milletin yanında olmaya devam edecektir. Kendileri bir eli yağda bir eli balda dolaşırken, yurttaşı açlık sınırına mahkum edecek zihniyetin bizden geçer not alabilmesi mümkün değildir.

*Meclisi onlara dar edeceğiz ve bu düzenlemeyi mutlaka getirmelerini sağlayacağız. Biz bu düşüncelerle gecenin karanlığında Beykoz'dan yükselen Genel Başkanımızın sesine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri olarak katılıyoruz ve 'Yeter artık. emekliye yaptığınız bu zulüm dursun, gerekli düzenlemeler Meclis'e gelsin' diyoruz.

"ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ GAYRETİ DE GÖSTERECEĞİZ"

*Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber ilgili teklifimizi bir kere daha gündeme getireceğiz ve Meclis'i terk etmeme eylemimizi sürdüreceğiz. Şunu da ifade etmek isterim ki, bu eylem yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin eylemi değildir.

*Yarın tüm parti grupları ile bu konuyu görüşeceğiz ve bunun ortak bir eyleme dönüşmesi için elimizden gelen her türlü gayreti de göstereceğiz. Çünkü bu yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil vatanını, milletini ve emeklisini, emekçisini düşünen herkesin ve tüm siyasi görüşlerin ortak mücadelesi olmak zorundadır.