Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Yücel, ABD Dışişleri Bakanı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerini “küçümseyici ve küstah” olarak nitelendirirken, AK Parti hükümetinin sessizliğini eleştirdi. Yücel’e göre, iktidar, söz konusu Amerika olunca eleştiri reflekslerini yitiriyor.

"AKP SUS PUS, ABD SAYGISIZLIKTA SINIR TANIMIYOR"

Yücel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“AKP'liler ve yandaş medya, bir haftadır Erdoğan-Trump görüşmesinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Ancak ev sahibi ülkenin Dışişleri Bakanı, daha görüşme gerçekleşmeden Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanına karşı ‘yalvarmak’ ifadesini içeren küstah açıklamalarda bulunabiliyor. AKP iktidarı ise bu sözler karşısında hala sus pus.”

Yücel, ABD yetkililerinin "Türkiye’nin kendi başına hareket edemeyeceği" yönündeki ima ve ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu ülkenin vatanını ve onurunu savunanlar, sizin gibi susmaz” dedi.

CHP Sözcüsü, hükümet yetkililerinin ABD ve özellikle eski Başkan Donald Trump karşısında "akıl tutulması" yaşadığını belirtti. Yücel, “Ömer Çelik her zamanki gibi okları muhalefete çeviriyor ama ABD karşısında sessizliğini koruyor. Ankara’da başka, Washington’da başka konuşmak tutarlılık değildir,” dedi.

Yücel, CHP'nin Filistin meselesindeki tutumunun net olduğunu vurgulayarak, Genel Başkan Özgür Özel’in ve parti tabanının “soykırıma karşı net bir duruş sergilediğini” söyledi. Açıklamasında şu ifadeye yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Onurunu, itibarını korumak isteyen bir siyasetçi, Beyaz Saray'da 5 dakika oturabilmek için asla yalvarmaz.”