Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü TV'de Senem Toluay Ilgaz ile 'Öncesi Sonrası Gece' programında CHP'nin 6 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği Olağanüstü Kurultay'a ilişkin konuştu.

'Kampanya'nın başladığını belirten Başarır, "Susmak yok, durmak yok, geri adım yok. Hem Ankara'da miting yapacağız, hem kurultayımızı yapacağız. Çarşamba günü İstanbul Şişli'de miting yapacağız. Hafta sonu başka bir ilde miting yapacağız" diye konuştu.

'SEÇİM ÇALIŞMALARINA HIZ VERECEĞİZ'

Başarır, "Biz artık sokağa çıkıp halkımızla buluşacağız. Mitingler yapacağız, kurultayımızı yapacağız ve Anadolu'yu gezeceğiz. Bizim tek amacımız seçim ve sandık. Seçimle bu iktidardan kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bunları Gezi'de de gördük" açıklamalarına tepki göstererek "Türkiye'de her şey kötü gidiyor; ekonomi kötü, adalet kötü, dış politika kötü. Erdoğan, halkın taleplerini ve protestolarını görmezden gelmeye devam ediyor. Ama halk artık bunu istemiyor. Türkiye'nin yüzde 70'i seçim istiyor. Bu iktidar sandıkla gidecek" şeklinde konuştu.

Başarır, şunları söyledi:

"Dolar, euro, enflasyon artıyor; insanların alım gücü her geçen gün düşüyor. Türkiye'de milyonlarca insan icralık durumda, ev kiralarını ödeyemiyor. Bu, Erdoğan'ın yönetiminin bir sonucudur. Halk buna son vermek istiyor. Artık tek çözüm seçim ve sandıktır.

Ankara'da, İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında mitingler yapacağız. Bu, halkın iktidara olan tepkisini sandıkta göstermesinin zamanıdır."