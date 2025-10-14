CHP, Olağan Kurultay süreci kapsamında il kongrelerini sürdürürken bu hafta Ankara, İstanbul ve İzmir’deki kongreleri tamamlayacak. Üç büyükşehirde mevcut başkanların görevlerine devam etmesi bekleniyor.

Parti kurmayları, 24 Ekim’deki kurultay davası öncesinde 39. Olağan Kurultay kararının Parti Meclisi tarafından alınacağını belirtiyor.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddianameyi bekleyen CHP’liler, Özgür Özel’in “Yargılamak için iddianameyi bekliyoruz” sözlerine atıfta bulunarak, “Sadece yalanlara yanıt vermeyeceğiz. Ankara’da Melih Gökçek dönemini nasıl anlatıyorsak, İstanbul’daki yolsuzlukları da ortaya koyacağız. Devraldığımız tüm belediyelerde yolsuzluklar var, bu çifte standardı kamuoyuna göstereceğiz” diyor.

Cumhuriyet'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda İsrail-Gazze ateşkesi, dış politika, parti programı ve kurultay hazırlıkları ele alındı.

Parti kaynakları, kongrelerin 22 Ekim’e kadar tamamlanacağını ve 23 Ekim’de Parti Meclisi’nin toplanarak kurultay kararının alınacağını, kasım sonunda ise kurultayın yapılabileceğini ifade etti.

İDDİANAME HAZIRLIĞI

Parti kurmayları, Ekrem İmamoğlu’yla ilgili üç ayrı iddianamenin beklendiğini dile getirdi: “İlk olarak Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi gelecek. Önce ilçe belediyeleriyle algı operasyonu başlatacaklar, ardından Ekrem Bey üzerinden ikinci iddianameyle devam edecekler. Bir de terör suçlaması içeren üçüncü iddianame var.”

CHP yönetimi, olası iddianamelere karşı hukukçular ve iletişim ekibiyle kapsamlı bir hazırlık yürütüyor. Yaz döneminde belirlenen 50 bini aşkın mahalle temsilcisi de kamuoyuna doğru bilgileri aktarmakla görevlendirilecek.

SADECE SAVUNMADA KALMAYACAĞIZ

Parti kurmayları, Özgür Özel’in çıkışını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

-Bu süreçte yalnızca savunmada kalmayacağız. Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı dönemine ait belgeler dahil olmak üzere daha önce paylaşılmamış dosyaları açıklayacağız.

-İktidarın yürüttüğü çifte standardı, gerçeklerle halka anlatacağız.