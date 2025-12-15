Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin Belediye Başkanı Gülşah Durbay kanser tedavisi gördüğü şehir hastanesinde yaşamını yitirdi.

12 gündür yoğun bakımda olan ve solunum cihazına bağlanan Durbay’ın vefatı sevenlerini yasa boğarken skandal bir paylaşıma imza atıldı.

İstanbul İl Başkanlığı yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in listesinde yer alan ve 24 Ekim'de de, CHP tüzüğünün 68/1-b maddesinde belirtilen 'Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla partiden ihraç edilen Sultanbeyli Delegesi Özgür Çelik, Durbay'ın ölümünü CHP lideri Özgür Özel ile ilişkilendirdi.

SKANDAL PAYLAŞIM!

Çelik Türkçe hataları ile dolu paylaşımında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın amansız hastalığa yakalanıp, hayatını kaybetmesine neden olan üzüntü olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam, Özgür Özel, senin Gülşah Başkanımızın ölümünde masum olduğunu zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Çelik gelen tepkilerin ardından paylaşımını silerken; Durbay'ın vefat haberini paylaştığı gönderisinin altına binlerce tepki geldi.

Vatandaşlar Çelik'in sildiği gönderiyi paylaşarak, "neden sildin?" sorusunu yöneltti.

Kendisine yanıt veren bir sosyal medya kullanıcısına yanıt veren Çelik ayrıca, "Hala aynı düşüncedeyim ama hakaretin için seninle görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.