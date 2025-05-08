Tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi X hesabı erişime engelledi. Engelleme kararına tepki yağdı. CHP'li çok sayıda isim ve vatandaşlar profil fotoğraflarını değiştirerek İmamoğlu'na destek veriyor.

MANSUR YAVAŞ HESABI İMAMOĞLU ADINA KULLANACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gündeme dair paylaşımlar yaptığı Mansur Yavaş 2025 hesabının profil resmini İmamoğlu ile değiştirdi. Yavaş, "Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız. Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır." dedi. "YARIN BAŞKANIN

"MİLYONLARCA X HESABI OLUR"

CHP'li Gökhan Günaydın, "Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye’den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt meydanına aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi. Yarın Başkan’ın milyonlarca x hesabı olur. Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu. Yazıklar olsun!" değerlendirmesini yaptı.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ve CHP'li Sevgi Kılıç da profil fotoğraflarını değiştirdi.

Cem Aydın, "İliklerinize kadar korktuğunuzun resmidir. Bir hesabı kapatırsınız milyonlarca geliriz." dedi.

Sevgi Kılıç, "Korkunun ecele faydası yok. Siz sansürle susturmaya çalıştıkça biz daha da büyüyeceğiz. O hesap kapanmaz! Çünkü o hesap, korkmayanların, zulme boyun eğmeyenlerin, halkın hesabı! Ekrem İmamoğlu halkın iradesi, halkın ta kendisi!" ifadesini kullandı.

"TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ İMAMOĞLU'NUNDUR"

CHP'li Ali Mahir Başarır, "16 milyon İstanbullu'nun başkanı olmasını engellemeye kalkmıştınız, ikinci seçimde vurdu geçti.

Şimdi de 86 milyonun Cumhurbaşkanı olmasını engellemeye çalışıyorsunuz. Yine sandıkta vurup geçecek! Tüm sosyal medya hesaplarımız Ekrem İmamoğlu'nundur! Talimatlı yargı kararlarıyla darbeye devam ediyorsunuz ama nafile! Ne engellemeleriniz ne de hesap kapatmalarınız yetmeyecek!" açıklamasını yaptı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

-Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına, yani Twitter hesabına erişilemiyor. Sayfasına girdiğinizde, 'TR sınırları içerisinde yasal talep doğrultusunda erişime engellenmiştir.' gibi bir uyarı var.

-Şimdi tutuklu da olsa, hükümlü de olsa herkesin ifade özgürlüğü var ve bunları sosyal medya platformları üzerinde dile getirebilir.

-Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayı aynı zamanda. Dolayısıyla düşüncelerini ifade etme hakkı var. Bunu sosyal medya platformları üzerinden yapabilir. Buna bir engel yok. Bugüne kadar yaptığı paylaşımlarda da suça teşvik, şiddete teşvik diye bir şey de yok. Sadece düşüncelerini söylüyor. Ama bundan rahatsız olanlar sonuçta erişim engeli istemişler ve karar vermişler. Tamamen hukuka aykırı bakın. Hukuka aykırı, Anayasaya aykırı, yasalara aykırı.

-Ben şunu söyleyebilirim ancak. Bu talepte bulunanlar, bu kararı verenler ve bu kararı uygulayanlar mutlaka bu düzen değiştiğinde, Türkiye Hukuk Devletine döndüğünde adil bir biçimde hukuk kuralları içerisinde mutlaka hesap vereceklerdir. Bu korkunuz ne? Neden korkuyorsunuz bu kadar? Neden? Sadece düşüncesini orada yazıyor, düşüncesini. Yazıklar olsun size."