Ankara’da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa etmesi kamuoyunda tartışılmaya devam ederken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için de benzer iddialar ortaya atıldı. Bozbey iddialara yaptığı paylaşımla üstü kapalı bir yanıt verdi. Bozbey X hesabından "Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda Bursamız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" notuyla Atatürk'ün CHP logosu önünde kürsüde konuşma yaptığı fotoğrafı paylaştı. Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda Bursamız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/jUaR6vEkbZ — Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) February 9, 2026

