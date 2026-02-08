Ankara kulislerinde gündeme gelen ve CHP’li ilçe belediye başkanlarının partisinden istifa edeceği yönündeki iddialara, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç’tan net yanıt geldi.

Üç başkan da sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, CHP’den ayrılmalarının söz konusu olmadığını vurguladı.

'MANSUR YAVAŞ'LA YOL YÜRÜMEKTEN ONUR DUYUYORUZ'

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yollarının bir olduğunu belirterek, CHP çatısı altında Beypazarı’na hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ise Ankara Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını, Mansur Yavaş’la aynı hedef doğrultusunda yol yürümekten onur duyduğunu dile getirdi.

'UZUN YILLARA DAYANAN DOSTLUĞUMUZ VAR'

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç da sosyal medyada dolaşıma sokulan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, Mansur Yavaş ile uzun yıllara dayanan bir yol arkadaşlığı bulunduğunu kaydetti. Karakoç, herhangi bir ayrılık ya da yön değişikliğinin gündemde olmadığını vurgulayarak, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Kalecik ve Ankara için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

KEÇİÖREN SESSİZ

Ankara'da AKP'ye geçeceği iddia edilen belediyelerden biri de CHP'li Keçiören Belediyesi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise sessizliği koruyor. İstifa sorularına cevap vermiyor.

Özarslan 2 gün önce dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı:

“Dava İnsanlık Davasıdır”. “Nızam-ı Alem, İlay-ı Kelimetullah Davası” Davamızdır. Vesselam…