Antalya'nın Aksu ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçimi kazanan ve 27 Eylül 2025'te partisinden istifa eden İsa Yıldırım, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yenilenme çalışmaları yapılan Aksu Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaretine katıldı.

AKP'ye geçeceği yönünde söylemlere ilişkin Bağımsız Belediye Başkanı İsa Yıldırım, "Geçmeye niyetim var" dedi.

Yıldırım, hem yerel hem de genel merkez düzeyinde partinin yetkilileriyle görüşmeler yaptığını belirtti.

Yıldırım, amacının Aksu’ya hizmet etmek olduğunu söyledi.