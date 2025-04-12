Gaziantep'in en büyük ilçelerinden biri olan ŞehitKamil belediyesi 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkanı seçilen Umut Yılmaz, 5 meclis üyesiyle birlikte partisinden istifa etmişti. Yılmaz'ın istifası ilçede büyük tepki toplarken belediyenin yönetim kademesinde de tepki amaçlı istifalar gelmeye devam ediyor.
3 BAŞKAN YARDIMCISI DA İSTİFA ETTİ
Belediye başkanı Umut Yılmaz’ın istifasının ardından yönetim kademesinde de çığ gibi tepki istifaları gelmeye devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi başkan yardımcıları Vakkas Acar, Cihan Ekici, Arkın Bereketoğlu, Şehitkamil Kent Konseyi başkanı İrfan Demirci ve yönetimi kurulu üyeleri görevlerinden istifa ettikleri öğrenilirken, belediye başkanı Yılmaz’ın belediye meclisini yönetmekte zorluk çektiği ifade edildi.