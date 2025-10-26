27 Eylül’de partisinden ayrıldığını duyuran İsa Yıldırım, istifasının gerekçesini, “CHP’de artık halka hizmet etme imkanım kalmadı” sözleriyle açıkladı. Partisinde yaşanan yönetim anlayışını eleştiren Yıldırım, CHP’ye yönelik olarak, “Cumhurbaşkanının yaptığı gibi problemleri çözmek yerine savaşmayı tercih ettin” ifadelerini kullandı.

“AKP’ye Geçmeye Niyetim Var”

Yıldırım, çeşitli partilerden teklif aldığını belirterek, AKP’ye katılmaya sıcak baktığını ifade etti. “AKP’ye geçmeye niyetim var” diyen Yıldırım, Aksu Belediyesi’nde yaşanan meclis üyelerinin istifalarına rağmen belediye yönetiminde çoğunluğu kaybetmediklerini de vurguladı.

Aksu Belediye Başkanı, açıklamasının devamında, önümüzdeki süreçte başka istifaların da yaşanabileceğini dile getirerek siyasi kulislerde yeni hareketliliklerin işaretini verdi.