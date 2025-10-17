Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, dikkat çeken bir görevlendirmeye imza attı.

CHP’den istifa eden Gürzel’in ardından meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partiden ayrıldıklarını açıklamıştı. Gürzel, istifasının ardından Gökdemir’i Beykoz Belediyesi iştiraki Beytaş’a yönetim kurulu üyesi olarak atadı.

AKP’li Gürzel, 3 Ekim tarihli “olur” yazısıyla Gökdemir’in görevlendirilmesini Belediye Meclisi’ne iletti.

Teklif, Ekim ayı meclis toplantısında kabul edildi. Komisyon raporuna göre Gökdemir, Beytaş’ta “belediye başkanlığını temsilen” görev yapacak ve olağan genel kurulun ardından 30 Ekim’de göreve başlayacak.

Gökdemir, huzur hakkı alıp almayacağını bilmediğini belirterek atamayı “Başkan’ın takdiri” sözleriyle değerlendirdi.

100 BİN TL’YE OYUNU SATMAKLA SUÇLANIYOR

Birgün'de yer alan habere göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında iddianame düzenlenmişti.

İddianamede Uğur Gökdemir’in, “oyunu 100 bin TL karşılığında satmakla” suçlandığı öne sürülüyor.