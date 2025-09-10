CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her hafta çarşamba günleri İstanbul’un bir ilçesinde, her hafta sonu ise Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi Kadıköy oldu. Gürsel Tekin'in, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasının ardından gerçekleşen ilk mitinge on binlerce vatandaş katılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitinge katılan vatandaşlara sesleniyor.

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiye’nin başka bir ilinde düzenlediği ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinglerinin yeni adresi İstanbul'un Kadıköy ilçesi oldu. Mitingin yapılacağı Kadıköy İskele Meydanı polis barikatları ile kapatıldı. Miting alanına Türk Bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP bayrakları asıldı.

Saat 20.30’da Kadıköy İskele Meydanı'nda başlayan büyük buluşmada, on binlerce vatandaşa seslenen Özgür Özel’in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

- 125 bin eylemci var şu an burada. Bu meydanda sadece CHP'liler yok. Bu meydan bütün milliyetçi, Kürt, sosyalist, liberal demokratların darbeyi püskürtmek için omuz omuza verdiği meydandır.

- Geçen hafta İstanbul İl Başkanlığımıza, binaya, başkana dava açtılar, defalarca reddedilen bir talebi, sicili AK Partili bir hâkim ve o baş kötünün koordinasyonunda CHP İstanbul İl Başkanlığımıza kayyım atamaya kalktılar!

- Geçen sene enflasyon yüzde 17,5 olacak diye ilan etmişler, bugün 28,5 olacak diye revize ediyorlar. Bugün 2026'da enflasyon yüzde 16 olacak diyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle sapma olmaz! 19 Mart darbesi oldu ve bütün dünya Türkiye'nin verdiği evrakın değeri olmadığını gördü. Ekrem Başkan'ın diplomasını ve mazbatasını iptal eden Türkiye'ye en büyük kötülüğü yaptı. Hepimizi yoksullaştırdılar, burunlarından fitil fitil getireceğiz. Benim kinim yok, kindar nesil yetiştirmek isteyenler orada. Ama emekliye pazardan meyvelerin ezilmişlerini yollamaya gönderenleri, asgari ücretliyi kasabın önünden geçinemez hale getirenler, esnafı perişan edip iflas ettirenlere, köylüleri hacizlere düşürenlere benim kinim var. Özgür Çelik'e yapılanları affederiz, Ekrem Başkan kendine yapılanları affeder ama emekliye, asgari ücretliye, gençlere yapılanları affetmeyiz.

Ayrıntılar geliyor...