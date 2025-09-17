CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik dava süreci boyunca açıklama yapmamasını eleştirdi.

Gazetecilerle bir araya gelen Bakan, “Kemal Bey’in sessiz kalması bizi son derece üzdü. Polis müdahalesi, biber gazı, milletvekillerine müdahale olurken sessiz kalması, bir sosyal medya paylaşımı yapmaması dikkat çekici. Bu sadece bizim değil tüm CHP’lilerin beklentisiydi. Umarız bundan sonra daha duyarlı, partiye sahip çıkan bir tutum içinde olur” ifadelerini kullandı.

"PARTİ DAHA AZ ZARAR GÖRÜRDÜ"

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in açıklamalarına da değinen Bakan, “Davadan sonra yapılmış olması geç yapılmış bir açıklama. Keşke daha önce yapsaydı, parti daha az zarar görürdü” dedi.

"TOPLUM BUNLARI NOT EDİYOR"

Bakan, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi’ne geçici olarak görevlendirilen Gürsel Tekin için ise “Partiye binlerce polisle girmesi tahmin edeceğimiz şey değildi. Toplum da bunları not ediyor” ifadesini kullandı.

21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultayın seçimli olacağını vurgulayan Bakan, “Genel başkanlık koltuğunu isteyen Özgür Özel’in karşısında aday olur. Demokratik rekabetin yolu budur, yargı yoluyla sonuç almaya çalışmanın anlamı yok” diye konuştu.