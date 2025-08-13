Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği iddiası gündeme bomba gibi oturdu.

14 Ağustos’ta AKP'ye katılması beklenen Çerçioğlu'na rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı öne sürüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı açıklamada; Çerçioğlu ile Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi.

CHP HAREKETE GEÇTİ

İddiaların alevlenmesi üzerine CHP'nin Aydın'da miting düzenleyeceği öğrenildi.

Sözcü TV Ana Haber'de Can Coşkun'un aktardığı bilgilere göre parti, dev bir miting kararı aldı.

Coşkun, şu bilgileri verdi:

"Üç özel haber paylaşacağım: Birincisi, CHP az önce Aydın'da dev bir miting kararı aldı; ilçelerden çok yoğun katılım elbette bekleniyor.

En önemlisi, Aydınlıların bu sürece ciddi bir reaksiyon göstereceği, hızlıca yapılan kamuoyu yoklamalarında ortaya çıkmış.

Bugün CHP yöneticisi gittiğinde sokakta, çarşıda, pazarda gördüğü tavırdan da etkilenmiş. Hızlıca bu durum CHP lideri Özgür Özel ile paylaşılmış. CHP, orada yeni kurulacak olan teşkilat, atanacak üyelerle birlikte… Bu gibi işler bittikten sonra da miting ilan edilecek.

İkincisi: Özlem Çerçioğlu bir daha aday olamayacak. CHP, son kurultayda alınan son kararla "üç dönem kuralı"nı getirdi.

Bu üç dönem kuralı sadece milletvekilleri bazında geçerli değildi. Milletvekili, eğer üç dönem kuralına rağmen tekrar aday olmak istiyorsa, ön seçimin ilk aşamalarına yeniden dönmek zorundaydı.

Belediye başkanları içinse, kurultayda alınan karar değişikliği gereğince; üç dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra dördüncü dönem adaylık söz konusu olmayacaktı.

Dolayısıyla bu karar alınmadan önce dördüncü kez seçime giren ve dördüncü belediye başkanlık görevine başlayan Özlem Çerçioğlu için, zaten yeni alınan karar, “barajın üstünde kalmaktı”

Yani bu süre çoktan dolmuştu. Bu üçüncü dönem olsa da, bittiğinde yine aday olamayacaktı.

Üçüncüsü: Bir de genelge meselesi var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek imzasıyla bir genelge gönderildi yerel birimlere.

Şöyle deniyordu: "Belediye meclis üyelerimiz, belediyeye ait şirketlerde yönetim kurulu başkanı, genel müdür ya da yönetim kurulu üyesi olmasın. Bu şekilde görevlendirmeler varsa iptal edin. Görevinizden istifa edin."

İddia odur ki Aydın’da buna bir karşı duruş var."