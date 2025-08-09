CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna rağmen şu an tecrit altında ve sağlıksız koşullarda tutulduğunu belirterek, "Talebimiz nettir; derhal tutukluluğa son verilmeli, sağlıklı bir ortamda ailesi ile birlikte yaşaması sağlanmalı, hukuka ve insan haklarına uygun, adil yargılama süreci işletilmelidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çalık'ın geçmişte iki kez kan kanseri ve bir kez tükürük bezi kanseri geçirdiğini hatırlatan Şahbaz, "Cezaevinde ağır tecrit koşulları altında 20 kilo kaybetmiş, bağışıklık sistemi baskılanmıştır. Bu durum hekim raporlarıyla belgelenmiş, tedavi ve yaşam koşullarının tıbbi standartlara uygun olması gerektiği açıkça ortaya konmuştur" ifadelerini kullandı.

Şahbaz, Çalık'ın iddianame hazırlanmadan ve somut delil olmadan 130 gündür tutuklu olduğunu belirtrerek, "Serbest bırakılması yönündeki tam teşekküllü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tetkikleri yok sayılmış, hukuki bir zorunluluk olmadığı halde hükümlü muamelesi yapılarak Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiştir. Adli Tıp, tüm tetkiklerin yeniden yapılmasını istemiş; kemik iliği biyopsisi dahil travmatik bir süreç baştan yaşatılmıştır" dedi.

Çalık'ın hastanede tedavisi devam ederken hukuki gerekçe olmadan yeniden cezaevine gönderildiğini kaydeden Şahbaz, şöyle devam etti:

"Şu anda ağır tecrit altında, sağlıksız koşullarda tutulmaktadır. Tecrit, yalnızca bir disiplin cezası veya güvenlik tedbiri değildir; uzun süreli uygulandığında işkence ve kötü muamele kapsamına girer. Bu uygulama, hem Anayasa hem de uluslararası insan hakları sözleşmeleri açısından açık bir hak ihlalidir. Kan kanseri tekrarlama olasılığı yüksek olan, ciddi sağlık riskleri taşıyan bir mahpusun yaşam hakkı söz konusudur. Tutukluluk, bir tedbir olmaktan çıkmış, yaşam hakkına kast eden bir cezalandırmaya dönüşmüştür.

Talebimiz nettir; derhal tutukluluğa son verilmeli, sağlıklı bir ortamda ailesi ile birlikte yaşaması sağlanmalı, hukuka ve insan haklarına uygun, adil yargılama süreci işletilmelidir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaşam hakkının kutsallığını bir kez daha vurguluyoruz. Mehmet Murat Çalık Başkanımızın sağlığını kaybetmesine izin vermeyeceğiz. Sonuna kadar kendisi ve değerli ailesinin yanında duracağız."