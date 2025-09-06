Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın görevden alınması ve bazı ilçe kongrelerinin iptal edilmesine yönelik itirazlarını karara bağladı.

Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal ve Zeytinburnu ilçelerindeki kongrelerin durdurulma kararını kaldıran YSK, bu ilçelerde seçimlerin devamına onay verdi...

Ancak, CHP'nin İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili itirazı reddedildi.

Kararın ardından CHP delegeleri, noter aracılığıyla olağanüstü kurultay için başvuru yaptı.

Akşam saatlerinde ise partiden yapılan açıklamada, olağanüstü kurultayın 21 Eylül'de gerçekleştirileceği duyuruldu.

ÖZEL'İN STRATEJİSİ VE 21 EYLÜL KURULTAYI

Gazeteci Alican Uludağ, CHP’nin olağanüstü kurultay kararının perde arkasını değerlendirdi.

Uludağ, partinin bu adımının, olası bir yönetim değişikliği ihtimaline karşı stratejik bir hamle olduğunu vurguladı.

Alican Uludağ, şu ifadelerini kullandı:

Özgür Özel’in hamlesinin anlamı ne?

-CHP lideri Özgür Özel, iktidarın 15 Eylül’de CHP’de yönetimi değiştirme planına karşı hamle yaptı. CHP, 21 Eylül‘de olağanüstü kurultay yapacak.

-Bunun anlamı şu: Eğer Ankara’daki mahkeme, Özgür Özel ve ekibini yönetimden uzaklaştırır ve Kemal Kılıçdaroğlu’na teslim ederse, dünkü YSK kararıyla birlikte bu kurultayı kimse durduramaz.

-YSK’da buna izin vermez. Kılıçdaroğlu 21 Eylül’de kurultayı yapmak zorunda olacak.

-Bu seçimden kaçamaz. Partiyi kurultaysız 1,5 yıl kurultaysız yönetme planı da boşa çıkacak.