CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her hafta çarşamba günleri İstanbul’un bir ilçesinde, her hafta sonu ise Türkiye’nin farklı illerinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri bu hafta Filistin'e destek olmak amacıyla "Özgür Filistin, Tam Bağımsız Türkiye" sloganı ile Eyüpsultan ilçesinde düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalabalığa seslendi.

CHP'nin 19 Mart operasyonlarından sonra Şişli'den başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni adresi Eyüpsultan ilçesi oldu. Filistin'e destek olmak amacıyla "Özgür Filistin, Tam Bağımsız Türkiye" sloganı ile düzenlenen mitingin yapılacağı Eyüpsultan Meydanı polis barikatları ile kapatıldı. Miting alanına Türk Bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP ve Filistin bayrakları asıldı.

Saat 20.30’da Eyüpsultan Meydanı'nda başlayan büyük buluşmada, on binlerce vatandaşa seslenen Özgür Özel’in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

- Peygamberimizin sancaktarı Eyüp Sultan Hazretlerinin huzurundayız. Bu sokaklar sabrı da bilir şükretmeyi de direnmeyi de. Bugün 56. eylemimizi Filistin için yapıyoruz. Bugün burada olmasalar da dayanışmalarını ileten İyi Parti'nin Gelecek Partisi'nin, Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanlarına selam olsun.

- Bugün tarihin doğru tarafında olmaya katliamın karşısında olmaya geldik. Sumud filosu Girit açıklarında saldıraya uğradı. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum, o filoya sahip çıkın, koruyun ne olursa olsun!

- Filistinliler bizim kardeşimiz onları yalnız bırakmayacağız. Netanyahu'ya savaş kahramanı diyen, esas niyeti Gazze'nin hidrokarbon yataklarına çökmek olan Trump, Netanyahu'ya cesaret vermektedir. Bunu yüksek sesle söylemeyenler, Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapanlar, Trump'tan randevu dilenenler İsrail'in zulmüne engel olamazlar, Filistin'in kardeşi olamazlar.

- 2024 yılında İsrail'in kayıtlarına göre, İsrail ile en çok ticaret yapan 5. ülke olduk. Onlar ticareti kesmek yerine İsrail ile ticareti kesin diyen gençleri içeri aldılar. Nehirden Denize Özgür Filistin yürüyüşümüze izin vermediler.

- İsrail'e yaptırım uygulanmasını isteyen Bogota Anlaşmasını imzalamadılar. Biz eleştirdik diye TikTokçu Hakan Yunan tezini savunuyorsunuz dedi. Bizi bir şey bilmiyor sandı biz ona şerh koysaydın ilgili maddeye deyince geri adım attılar. Gidelim, Filistin'e ziyarette bulunalım' dedik. Herkes kabul etti, Erdoğan'dan tık yok!

- Dün akşam Trump'a jest olsun diye, Amerikan mallarından vergileri kaldırdı! Aynı gece Çin mallarına vergi getirdi. Trump'ı memnun etmek için 150 milyon dolar vergiden vazgeçti. Emekliye zam yapma, Trump'tan vergileri kaldır! ABD'nin menfaatlerine Türkiye'nin kaynaklarını çarçur etmekten geri durmayan Erdoğan, ülkenin itibarını da harcıyorsun.

- Erdoğan bu ülkede cumhurbaşkanlığı makamını işgal ediyor. Cumhurbaşkanına bu lafları söyleyecek adamın alnını karışlarım. Tiktokçu Hakan, bir laf söylemedi. Ömer Çelik, Amerikan Dışişleri Bakanına konuşacağına muhalefet vekillerine laf yetiştirmeye çalıştı. 'Bizden randevu dileniyor' diyecek ve susacaksın. Yazıklar olsun!

