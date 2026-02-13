Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 8 Temmuz 2025 günü tutuklandı ve 7 ay haksız yere cezaevine kaldı. Hakkındaki suç iddiaları Adana’da olmasına rağmen İstanbul Silivri’de yattı. 5 Şubat’ta tahliye edildi. Şimdi aynı davada yargılanan ve göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gibi koltuğuna dönmeyi bekliyor. CHP’liler yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye “İlk imzanı Zeydan Başkan için at’’ mesajı veriyor. Mahkeme “Delil durumu yönünden tutukluluğun devamını gerektiren koşulların zayıŒadığı’’ kararıyla Zeydan’ı tahliye etmişti. Karalar’ın avukatı Ahmet Orkun Parsak da “Göreve iadesiyle ilgili hukuki hiçbir engel yok” dedi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.